Cочинение «Сочинение миниатюра: Первый снег»

Поздней осенью выпадает первый снег. Он почти всегда приходит неожиданно. Проснешься утром — все кругом бело. Земля словно нарядилась в ослепительно-белое праздничное платье. Первый снег делает чудеса. Как он преображает все кругом! Увидишь реку в это время и остановишься в изумлении. Свннцово-синяя вода непривычно темнеет среди сахарно-белых снежных берегов. А как красив становится лиственный лес! Он словно наряжается в изящное белое кружево. Каждая веточка покрыта снегом. Дотронешься до нее — так и посыплются на тебя снежные хлопья.



На прогалинах в хвойном лесу юные елочки так засыпаны первым снегом, что не узнать. Деревце становится похожим на причудливую снежную бабу. Веток не видно, иногда просто один сплошной снежный ком. Ели, что побольше, снег не может так укутать. Он только оседает шапками на ветках. Тяжелеют, поникают ветки, и стоит дерево, как птица с опущенными крыльями, На гладкой снежной поверхности появились первые узоры. Если умеешь читать эти «записи», узнаешь многие звериные и птичьи тайны. Первый снег — еще не зима. Такой снег обычно долго не держится.



Сколько появляется в природе всяких красок и оттенков, когда сойдет снег. Коричневатая мокрая пашня, голубые лужицы вешней воды, светлая желтизна сухой травы, пятна перезимовавшей зелени на лугу. Заметнее становится окраска веток у деревьев и кустарников, Вот стоят кусты ивы с желто-оранжевыми тонкими прутиками. Издали они кажутся большими желтоватыми шарами. А вот яркие молодые липы, у них веточки — оранжево-корнчневые. Оригинальный цвет имеют рощицы серой ольхи, они словно подернуты сиреневой дымкой. Особенно хорошо это заметно, когда ольховые заросли обрамляют по краю темный мрачный ельник. Сиреневый оттенок ольхе придают ее чуть фиолетовые крупные почки. Хорош ранней весной и осинник, невольно любуешься гладкими зеленоватыми стволами. Хвойный лес не блещет яркими красками. Нет у хвойных деревьев ранней весной сочного чистого цвета. Своеобразна прелесть раннего весеннего пейзажа. Особые мягкие тона, каких не увидишь летом. Все как будто нарисовано нежными акварельными красками, Но пройдет немного времени, зашумит на деревьях листва, и. вновь мы увидим яркую свежую зелень, а луга запестреют цветами.