Cочинение «Сочинение на морально этическую тему Родина – вторая мать»

О Родине написано и сказано так много, что кажется, будто слова уже ничего не стоят. Это что же такое Родина? Земля, на которой родился. Государство, которое организует нации через законы. Это с детства знакомый язык, которым говорят родители и друзья. Часто приходится слышать, что Родина, патриотизм - это все немодные, затертые понятия. И вдобавок сегодня же нашей стране еще довольно неурядиц, разве можно гордиться такой страной? Разве это и есть Родина? Вот в том то и смысл, что мы забыли главное: слово «родина» происходит от слова «родители». Итак, к ней нужно относиться так же, как к родителям. Разве мы любим их за что-то? За то, что богатые, за то, что имеют много возможностей, лишь бы обеспечить детям красивое место в обществе? А если родители бедные, а если больные? Не есть ли нашей обязанностью заботиться о них при любых обстоятельствах? Бесспорно, да, мы это понимаем. Тогда почему же забываем, что Родина нуждается в нашей заботе так же, как родители.

Родина - это святое, как отец и мать. Когда об этом забывают, этим чаще всего пользуются враги. Как это описано в киноповести «Родина в огне», где старый фон Крауз рассказывает сыну: «Эти люди абсолютно лишены умения прощать друг другу несогласия даже у имени интересов общих, высоких. Эти люди лишены государственного инстинкта». Горько признавать, что есть в этих словах страшная правда. И хочется, чтобы никто не забывал: Родина - общая мать всех граждан. Относиться к ней нужно, как к матери - с любовью.