Cочинение «Сочинение на основе увиденного: Экскурсия в музей»

Я, как и многие мои сверстники, очень люблю путешествовать. Люблю новые места, новые ощущения, новые впечатления и новые знакомства. Но, наверное, у каждого человека есть места, куда хочется возвращаться снова и снова. Для меня таким местом стал Крым. И не только потому, что Крым — это море, солнце, богатство красок, звуков, цветов, улыбок и хорошего настроения.



Крым — это настоящий рай для туриста. Только на юге полуострова я могу назвать более пятидесяти достопримечательностей. Это царские дворцы и великокняжеские имения, памятники архитектуры и природы, древний монастырь и президентский заповедник, современные отели и уникальные аттракционы, шумные водопады и лесные озера, горные вершины и подводная экзотика, православные храмы и органный зал, дикие животные и шоу дельфинов… И всегда найдется что-то новое, чего я еще не знал, не видел, не посетил.



В мае прошлого года я провел несколько дней в лагере в Ялте. Наши вожатые старались разнообразить наш отдых и в один из дней устроили экскурсию в пещеры Чатырдага — Мраморную и Эмиие-Баир-Хрсар. Мраморную пещеру я уже посещал раньше с родителями и с радостью ожидал новой встречи с ее великолепными залами, но вот вторая пещера стала настоящим сюрпризом…



Еще не войдя в огромную пещеру Эмине-Баир-Хосар, мы остановились от удивления. На горном склоне, поросшем травой и корявым кустарником, копошились загорелые мужчины с повязанными по-пиратски головами. Будто детали необычайной игры, какого-нибудь палеонтологического «Лего», они раскладывали перед собой сотни коричневых костей. Счищали грязь с позвонков и ребер, мыли в мисках черепа и челюсти… Жаль, конечно, что извлекала этот клад из-под земли и обрабатывала не украинская, а румынская экспедиция… Я едва смог оторвать от земли кость молодого мамонта, подобную палице Геракла. Нам сообщили, что в пещере Баир сделаны удивительные, уникальные для Крыма находки плейстоценовой фауны — остатки гигантских хоботных и шерстистых носорогов, первобытных быков, пещерных львов и медведей. А помещается клад внизу, в полусотне метров под нашими ногами. Туда можно заглянуть через круглый огражденный колодец. Этот природный провал, морщинистые стены которого уходят в темноту, внушителен при взгляде сверху; но когда глядишь в его широкую телескопическую трубу, стоя на полу Главного зала пещеры, впечатление намного сильнее — настоящий тоннель в синее крымское небо. Геологи обнаружили этот колодец еще в 1927 году, но много времени прошло, прежде чем спелеологи вошли в пещеру, и вошли совсем другим путем, пробив новый, более удобный вход там, куда некогда втекала с горы река. Пещера Баир выбита и отшлифована водяным потоком. Река же, по-видимому, и приносила в подземелье трупы умерших или просто зазевавшихся животных.



Палеонтологи оставляют часть добытых сокровищ здесь, в одном из самых оригинальных музеев мира. Глубинный грот (на глубине 60 м) отдан под стеллажи с находками. Ископаемый зверинец необычайно богат, особенно впечатляют уцелевшие кости мамонтов (трех взрослых и одного мамонтенка), шерстистого носорога, бизона, пещерного льва и др. Совсем недавно были найдены также остатки пещерного медведя. Кроме вымерших животных, чей восстановленный облик можно найти лишь в специальных книгах, в Баире откопаны кости волков, косуль и зайцев, вполне современно выглядевших, но на самом деле очень древних. Палеонтологический музей, устроенный в пещере Баир, производит особое впечатление потому, что попадаешь в него не с оживленной улицы современного города, где увиденное воспринимается как нечто нереальное. Здесь все пропитано духом древности и таинственности. Впечатление усиливается, конечно, на фоне окружающей красоты — залов и галерей пещер, покрытых разноцветными кальцитовыми кристаллами — «пещерными цветами».



Как хорошо, что наш чудесный край дарит нам новые и новые находки и сюрпризы! Возможно, у спелеологов, пробивающих очередной ход, впереди еще метры и метры тугой породы, а возможно — тонкая перемычка, которая рухнет от следующего удара кирки. И кто знает, какими еще диковинными находками пополнится в будущем этот необычный палеонтологический музей в одном из самых красивых и таинственных уголков Крыма.