Cочинение «Сочинение на тему «Сердца наших матерей»»

Школьное сочинение размышление на тему - « Молчаливый Подвиг наших матерей». Нет в мире ничего лучшего, как сердце матери для своих детей! Сколько бы их у нее не было, или десятком Бог благословил, или только одним, для нее все равны, ни одного больше любит, всех ровно пестует, за всяким ровно вбивается. Она их обмывает, обшивает, одевает и никогда не устанет, не поскучает с ними, и всякая работа для своих деточек ей в радость. Бывает кто-то из детей непослушен, то отец - как грохнет, а она начнет пестовать: «Не делай так, сыночку, так нехорошо». Если мы следили за матерью, как ступает по полу, как держит свою голову, как брови вздрагивают, то твое зрение ловило чаще ее бойкие руки. Даже тогда, когда они лежали, материнские руки не оставались в абсолютном покое, они чуть-чуть шевелились, как шевелятся под водой лилии. Материнские руки всегда находили работу, на столе и под столом, на окне и под окном. Они властвовали на полке для посуды, и, смотри, в чувствительных пальцах оказывался если не веник, то игла и пуговица, то еще какая-то необходимая вещь.



Утром они умывали смуглое, припухшее со сна лицо сына или дочери, чистили картофель, сыпали в горшок, заливали водой, солили. Резали хлеб на стол, вытягивали из печи кушанье, кормили детей и мыли посуду, вытирая полотенцем и составляя на полке для посуды. Будто бы весь мир постоянно нуждался во внимании и работе материнских рук, и они некогда не утомлялись. Где-то уехав с, отчего дома, где-то бывая, мы, всегда держали в памяти образ матери и образ ее рук.



А еще ее глаза, живые, всегда возникали в твоем восприятии знакомыми и родными. Всякие глаза выпадало встречать, откровенные и прямые, как ножи, способные, небось, без сожаления разрезать пополам что-нибудь. А сколько случалось своевольных и властолюбивых, которые, встретившись взглядом с тобой, уже стремятся сломать твой взгляд, принизить, растоптать. И только мамины глаза всегда смотрят с добром.

Мать, роднейший в мире человек. Нет ни одного писателя, который бы не посвятил своего произведения матери. Прежде всего, обратим внимание на “присутствие” образа матери во многих произведениях писателей. этот отпечаток находим в каком-нибудь одном произведении весомым штрихом звучания материнской темы. Поэтому-то идея чистоты материнской морали такова, что при чтении любого произведения задевает струнки нашей души. С первой минуты жизни склоняются над нами лица наших матерей. В любви, в надежде видит мама своих детей, надеясь на счастье для них. Всей своей жизнью утверждает она у нас лучшие черты добра. Закрывают нас грудью, даже ценой собственного существования от всякого зла. Но не могут матери защитить своих детей от войны, и, пожалуй, войны больше всего направлены против матерей. Над павшим всегда склоняет свое лицо Мать- Родина - олицетворение всех матерей земли.



Матери желают нам добра и счастья. Ждут от своих детей высочайших духовных взлетов, думают о том, чтобы их дети жили достойно среди людей. А в тяжелейший час вырвется из груди только одно слово спасения: “Мама!”