Cочинение «Сочинение на тему гроза летом»

Ух, как поднимается ветер! Какие темные тяжелые тучи идут с востока! Слышится гром. Молнии на горизонте бьют прямо в землю. Идет гроза. Грозы летом особенно сильные, и не знаешь чего от них ждать. Ветер усилился. Деревья гнуться. Начинает темнеть, тучи закрывают солнце. Раскат грома и через несколько секунд начинают сверкать молнии. Еще один раскат грома и пошел сильный дождь. Молнии еще больше начали сверкать со всех сторон.



Бах! Молния ударила в старый высокий дуб. Он затрещал, но сумел устоять. Сколько веков он переживает такие грозы. Молоденькие березки гнуться до самой земли. Ветер так хочет показать власть над ними. Тяжелые тучи нависли над самой землей, что несут они с собою? Еще один раскат грома и пошел град. Крупные льдины начали падать с неба. Под таким градом никто не устоит.



Пару минут и град прекратился, утих и ветер, словно понял, что здесь он бессилен и решил сдаться. Тяжелые темные тучи рассеялись, словно нагулявшись вдоволь, решили отдохнуть. Но они еще сюда обязательно вернуться.



Засияло солнце, а на горизонте появилась радуга. Радуга известила о том, что буря прошла, и можно теперь побегать по мокрой траве и теплым лужам. Ах, как свежо и легко дышится после грозы. Земля умылась, стала чище и светлее.