Cочинение «Сочинение на тему летнее утро»
Летнее утро просто очаровательно. Как приятно наблюдать за тем, как наступает еще один теплый летний день. Летом светать начинает рано. Первые солнечные лучи медленно скользят по сонной земле. С их появлением туман возле реки начинает медленно покидать низину. Разносится сладкий аромат медуницы и других трав. Воздух свеж и полон приятных ароматов.
Солнце поднимается выше, озаряя своим светам всю местность. Нежные солнечные лучи упали на сонную траву, и она засверкала миллионами огоньков. Раса на траве сверкает недолго. С каждой минутой ее становится все меньше.
Ранним утром очень тихо, кажется, что земля затаило дыхание в ожидании какого-то праздника. Вот уже слышатся веселое щебетание птиц, где-то заливается соловей. Птицы с радостью встречают новый день. Утренняя тишина начинает исчезать. Все вокруг наполняется новыми звуками. Становится теплее, уже с самого утра становится ясно: день будет жарким.
Солнце поднялось выше, подул приятный легкий ветерок. Зашумели деревья, загудели машины, на улицу начали выходить люди. Земля проснулась. Все вокруг зашумело, заработало, пришло в движение. Незаметно наступил новый летний день, полный приятных сюрпризов и подарков.