Cочинение «Сочинение на тему море летом»

Как приятно после холодной и долгой зимы почувствовать теплые солнечные лучи. Пришло лето, время отдыха. Одним из самых излюбленных видов отдыха современного человека является поездка на море. Желтый песок и лазурное море, что может быть лучше после душных объятий города.



Море летом теплое, и не хочется уходить с пляжа. Часами можно любоваться на бескрайнее море. У моря свое настроение: оно может быть ласковым, дружелюбным, так и тянет к себе, но иногда его настроение меняется, и тогда море злится. Огромные волны, высотой в несколько метров бьются о скалы, они словно пытаются показать все свою силу и мощь. Море бывает беспощадным, не повезет тому, кто попадет под его гнев. Но как бы не гневалось море, оно притягивает своей загадочностью и красотой людей. Не зря многие поэты воспевали его красоту в своих произведениях, а художники пытались передать всю его красоту на полотне.



Море летом очень красивое, отражая в себе голубое небо, словно зеркало, оно излучает некую доброту, которая так и притягивает. Не зря людей всегда тянет к морю, ведь его удивительной красотой нельзя не восхищаться.