Cочинение «Сочинение о кино «Непослушный Бабби»»

Как правило, людей с психическими и интеллектуальными отклонениями Голливуд изображает необычными, странными, привлекательными и абсолютно безобидными, время от времени заставляя их произносить мудрые афоризмы. Несколько иначе обстоят дела с австралийцами. Так что, если вы хотите увидеть фильм, где все перечисленные традиции талантливо нарушаются, вам следует посмотреть легенду австралийского независимого кино «Непослушный Бабби».



Когда вы начнете смотреть картину, вам может показаться, что ожили картины Фрэнсиса Бэкона (1909—1992), и тогда вам очень-очень захочется выключить этот фильм. Сделайте одолжение и потерпите пять минут, потом еще пять, и еще. После первых двадцати минут шока и ужаса вы будете вознаграждены за долготерпение.



Бабби (Николас Хоуп) просидел в собственной комнате взаперти все свои 35 лет, причем мать регулярно использовала его для сексуальных игр. Наконец он попадает в реальный мир и обнаруживает, что все еще хуже. Подобно Шансу Садовнику из фильма «Будучи там» (Вет§ Ткеге), Бабби — 1аЬи1а газа, существо с несформированным сознанием, вытолкнутое в мир и пытающееся объяснять его, исходя из своего ограниченного и искаженного опыта. Перед нами как бы миф о платоновской пещере, воплощенный в современном запутанном и испорченном мире: Бабби мастерски копирует людей и может как попугай повторять фразы, которые где-то уже слышал.



Серия последовательных эпизодов формирует сюжет, который представляет собой путешествие, полное открытий.



Большую часть путешествия занимают удивительные совпадения, символические события и встречи с необыкновенно самоуглубленными персонажами, которые всегда попадаются в малобюджетных «фильмах с идеей». Если оставить в стороне все эти оговорки, то перед нами замечательный и очень смелый фильм, которому многое удается выразить. В большом мире Бабби захлестывает вал нового — это и техника, и теология, и музыка, и секс. При этом Бабби не остается пассивным наблюдателем. Он во всем хочет принять участие, все потрогать, вступить в отношение со всем, что видит. И хотя это стремление иногда приносит ему вред, в конечном счете он только выигрывает.



Многим голливудским актерам не удалось смирить свое тщеславие, несовместимое с исполнением роли умственно отсталого героя, причем именно потому, что профессия служит для них способом это тщеславие удовлетворить. Николас Хоуп великолепен в роли Бабби. Он очень убедительно изображает неполноценность своего героя. Его образ вызывает достаточную симпатию, чтобы мы чувствовали себя вправе посмеяться над ним. Я с восхищением смотрел, как использовались в качестве актеров настоящие умственно отсталые люди, потому что в сценах с ними нет унизительной снисходительности, но есть живительная искренность.



Поскольку герой впервые знакомится с миром, я думаю, вам покажется простительным тот факт, что некоторые диалоги звучат нравоучительно. Монолог, произносимый одним из членов музыкальной группы, с которой знакомится Бабби, и повествующий о смене культур путем сравнения этого процесса с монтажной склейкой кинопленки — хорошее изложение сути мировой истории. Это простое и волнующе правдивое объяснение.



Голливуд подходит к любой теме с точки зрения необходимости всеми способами укрепить общество: он решается потревожить наше чувство уверенности и благополучия только для того, чтобы потом развеять эти тревоги. Фильм «Непослушный Бабби» декларирует — в обществе есть много того, что вызывает вопросы и требует объяснений. Один из героев фильма произносит монолог, в котором утверждает, что мы должны «считать Бога несуществующим, наш долг — всячески оскорблять его: порази меня своим гневом, если посмеешь, ты, тиран, ты, несуществующий обманщик! Наш долг — не верить в существование Бога, потому что тогда, и только тогда мы берем на себя полную ответственность за самих себя!» Согласен я с этим или нет, но я приветствую любой фильм, который доверяет мне настолько, чтобы дать мне возможность делать выводы самому.