Cочинение «Сочинение о родном крае»

Я родился на Псковщине. Это очень красивый край, в котором много озер, рек и богатых лесов. Мой край знаменит в России и за ее пределами своим бесценным историко-культурным наследием. Много на Псковщине мест, гордящихся красотой своей природы, удивительными произведениями человеческих рук, неповторимыми историческими событиями и славными именами.



Псковская земля может называться драгоценной жемчужиной, украшающей нашу страну. Древние храмы и крепости, дворянские усадьбы и парки, живописные селения и уютные города со своими культурными традициями, леса и равнины, населенные уникальными животными и птицами, археологические сокровища и произведения современных мастеров – всё это Псковская земля.



Многие города Псковской области: Порхов, Остров, Гдов и другие – памятники древнерусского зодчества и оборонного искусства. До сих пор свидетелями славы, богатства, величия и духовной силы вольного вечевого города остаются каменные крепости в Пскове, Изборске, Печорах, фрески Мирожского и Снетогорского монастырей, храма Успения в Мелётове….



Псковщина гордится своими крупными музеями. «Поганкины палаты» бережно хранят крупнейшую коллекцию псковской иконописи, имеющей мировое значение. А музей-заповедник «Михайловское» многое может поведать из истории жизни великого поэта А. С. Пушкина.



Один из псковских авторов к 1100-летию города Пскова написал:



Ой ты, древняя Псковщина –



Богатырская община,



Над рекою Великою – белокаменный град,



Самобытные русские наши звонницы узкие;



Стоголосая музыка, неустанный набат!



Вот в каком древнем крае я живу, очень люблю его и горжусь историко-культурным наследием своего края.