Cочинение «Сочинение о выборе профессии ученика очень средней школы»

Я с детства мечтал стать врачом и отрезать людям руки, ноги и другие важные органы. Надеюсь, что мечта моя осуществится. Я окончу школу, медицинский институт, стану врачом и приглашу к себе в больницу на прием своих бывших одноклассников, любимую учительницу литературы Галину Федоровну, директора школы и соседа-панка Юрку по прозвищу "Босая голова".



Панк Юрка по прозвищу "Босая голова" - мой лучший друг.



И, если начнется война, я всегда буду брать его в разведку и контрразведку, а в трудную минуту не пожалею для него ни последнего куска хлеба, ни последнего патрона.



Мечту мечтать я стал в 5-м классе, когда однажды зашел в библиотеку. В читальном зале на столе лежали журналы и "Крокодилы". Я взял журнал "Здоровье" и стал читать "Крокодил". На последней странице я прочел такую историю: "У постели больного с двух сторон встретились два врача, чтобы прослушать пульс. "Тиф", - говорит один из них. "Вовсе не тиф, он попросту пьян", - отвечает другой. Испуганный больной срывает с себя одеяло, и тогда оказывается, что врачи держат за руки друг друга".



Мне стало жалко больного, особенно врачей, и я решил стать хирургом и отрезать людям руки, ноги и другие важные органы. Примером для меня является великий хирург Пирогов. Я выучил всю его биографию и поэтому знаю два факта из его жизни. Первый факт: Пирогов родился с 1810 по 1881 год. Второй факт: отец Пирогова умер в детстве. И третий факт: его белокурое лицо было немного лысовато.



Еще я стал учить анатомию человека и теперь знаю, что человек состоит из костей, черепа и унитаза.



Медицина мне очень нравится, только не нравится, как по-иностранному обзывают врачей: дантист, стоматолог, дерматолог, хирург, уролог. Поэтому я направил министру здравоохранения письмо, в котором предложил назвать всех врачей по-русски. И по-простому. Стоматолога, который рвет зубы, назвать просто дерюга, медицинскую сестру, которая делает уколы - всадница, а помощника хирурга - помреж.



После окончания медицинского института я хотел бы работать в воинской части, где служат наши российские индейцы. О них я прочитал в старой газете, которая так и называется "Красный воин". Как я понял, чтобы не выдавать секреты врагу, нашим индейцам присвоены русские фамилии, как, например, Жеребилов, Забейворота и Джаман-буль-буль-оглы. Но поскольку они все-таки индейцы, то они чаще, чем другие российские воины, выходят на тропу войны. Поэтому нет ничего удивительного, что я прочитал в газете следующее: "Рядовой Жеребилов вошел в неуставные отношения с рядовым Забейворота. В результате чего рядового Джаман-буль-буль-оглы увезли в больницу с проломанной челюстью".



А если меня после института не направят в часть к красным воинам, я хотел бы работать в кавказском селе, где мы с мамой и папой отдыхаем каждый год. Там живет один мой лучший друг Ахмет. Его папа работает в совхозе овчаром, мама - овчаркой. Когда мы приезжаем с мамой и папой в село, я рассказываю Ахмету, как я хочу стать врачом, и поскольку я уже много знаю о медицине, то показываю Ахмету, как нужно каждый день чистить зубы и мыть шею до пояса.



Вот такую мечту я мечтаю. Но пусть моя любимая учительница Галина Федоровна не огорчается. Если я не стану врачом, то обязательно стану, как она, учителем литературы. А пока не раз буду, как она сама сказала, радовать ее фразами из школьных сочинений, как, например: "У Тараса Бульбы было два сына: один Остап, другой Бендер".