Cочинение «Сочинение-описание «Лес летом» или «Летний лес»»

В летнюю пору в лесу стоит настоящая благодать. Деревья одеты в ярко-зеленое убранство, мягкая трава стелется по земле. Воздух напоен запахом трав и разогретой солнцем древесины. А если очутиться в лесу ранним утром, можно наблюдать, как на траву выпадает свежая роса, как распускается множество лесных цветов.



Лето — ягодная пора в лесу. Земляника, черника, черноплодная рябина, лесная малина и другие полезные дары природы ждут того, кто не поленится и придет в лес с корзинкой. Главное — надо разбираться в ягодах, чтобы не набрать в корзинку несъедобных. Поэтому летом в лес лучше ходить со взрослыми и опытными людьми, как и за грибами осенью.



Летом в лесу кипит жизнь. По травинкам снуют букашки, в воздухе жужжат дикие лесные пчелы. В чаще нельзя пройти, не запутавшись в клейкой паутине. Это пауки охотятся, раскидывая путину между кустами и деревьями. В лес лучше надевать рубашку и брюки с длинным рукавом: невдалеке от реки может искусать гнус, которого летом развелось видимо-невидимо.



А по стволу старого дерева бегают цепочкой муравьи, несут к себе домой какую-то микроскопическую еду. В листве деревьях щебечут птицы: дрозды, синицы, соловьи, трясогузки и другие. У них горячая пора: они ловят насекомых, кормят прожорливых птенцов в гнездах.



Вот мелькнуло что-то за кустом и пропало. Как будто куст сдвинулся с места и убежал! Это заяц-русак, замаскированный под цвета летнего леса. А если с дерева на голову посыпались ореховая шелуха или шляпки желудей, значит, это запасливая белка готовит себе тайничок с едой. Хотя до зимы еще далеко, все лесные жители уже летом готовятся к ней. Они делают запасы еды и нагуливают жирок, пользуясь летним изобилием.