Cочинение «Сочинение описание Москвы (мой город)»

Покровский бульвар. Он, хотя и органически вписался в кольцо, весьма недавнего происхождения. До 1891 года никакой зелени здесь не было, а все пространство между проездами занимал обширный плац Покровских казарм. В 1891 году плац был уменьшен, огражден забором, а справа, до Казарменного переулка, проложена узкая аллея. Ее следы - два параллельных ряда тополей в правой части современного бульвара. По обе стороны аллеи проходили линии сначало конки, а с 1911 года - трамвая. Вплотную к левой колее прилегала ограда плаца. В 1954 году плац был упразднен, аллея же превращена в нормальной ширины бульвар, вдоль казарм открылся проезд для транспорта.



Итак, отрезок Покровского бульвара до Казарменного переулка - самый молодой на кольце. Он состоит из газонов, окаймленных жимлостью, и широкой аллеи. Помимо привычных на бульварном кольце лип, тополей и кленов здесь можно видеть и отлично прижившиеся лиственницы.



Следующий старый отрезок Покровского бульвара - от Казарменного переулка до нынешней улицы Обуха - устроен был в 1820-х годах. Он имеет небольшой уклон, а в плане - изгиб. Скромный и неброский бульвар вместе с тем таит в себе очарование старины и романтики. Особенно это ощущается осенью, когда аллея покрывается золотым ковром.



И вот мы находимся на последнем этапе нашей экскурсии - Яузском бульваре. Бесспорно, это самый тихий и укромный уголок кольца. Он изолирован от оживленных транспортных магистралей и шумных площадей. Самый бульвар очень узкий, постепенно сужается с исчезновением окаймляющих его аллею газонов. Некогда отсюда открывалась красочная панорама замоскворечья и устья Яузы. Сейчас перспективу замыкает громада тридцатидвухэтажного жилого дома на Котельнической набережной.



Бульвар разбит в конце 1820-х годов, он заметно изогнут в плане, внешняя кромка его возвышается над проездом - остаток вала Белого города. Особенности рельефа и изгибы придают бульвару своеобразную живописность, хотя флорой он небогат - одни клены, тополя и ряды акаций.



Пройдя до конца последнего бульвара в нашей экскурсии мы оказываемся у Большого Устьинского моста. Куда идти дальше. . . Стена Белого города поворачивала вправо и шла по Москворецкой набережной, вплоть до соединения с китайгородской стеной. Далее линия ее возобновлялсь у Водовзводной башни Кремля, тянулась по набережной Москвы-реки и нынешнему Соймоновскому проезду до Пречистенских ворот, откуда и начинается кольцо бульваров. Бульвар на Кремлевской набережной, устроенный под стеной Кремля в 1795 году, в число белогородских бульваров не входит, во-первых, потому, что устроен он не на месте Белого города, а во-вторых, оттого, что по типу своему он совсем не характерен для Бульварного кольца. Не приходит ли вам в голову мысль: то, что мы называем Бульварным кольцом, на самом деле кольцом вовсе не является, да никогда и не было. Оно не замкнуто и в плане представляет собой подкову, концы которой выходят к Москве-реке у Устьинского моста и в начале Соймоновского проезда.