Сочинение по картине А. А. Пластова

На уроке русского языка учительница познакомила нас с удивительно красивой картиной Пластова “Летом”.

На переднем плане картины художник изобразил девочку в белом платье, красном платке и с бусами из ягод. Рядом с ней лежит собака. Девочка отделяет ягоды от веточек и листьев и складывает их в кружку.

А на заднем плане картины мы видим отдыхающую бабушку в синем платье и платке. Наверное, она устала от сбора ягод и грибов, поэтому прилегла в тени. Позади людей озаренные ярким солнцем трава и цветы, стройные березки и старый пень. На заднем плане картины изображен дремучий темный лес. На солнце трава светло-салатного цвета, а цветы разноцветные: желтые, розовые, фиолетовые.

Рядом с людьми, в тени, стоит корзина с грибами и кувшин с сочными спелыми ягодами. Мне понравилась картина Пластова, потому что художник изобразил красоту нашей земли. Порой мы не замечаем, какая красота окружает нас, а картины художников помогают разглядеть ее, полюбить, научиться беречь природу.