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Cочинение «Сочинение по картине Е.М. Васнецова "Царь Иван Васильевич Грозный"»

Ох ты гой ecu, царь Иван Васильевич! М. Ю. Лермонтов Как интересно порой складываются обстоятельства, выстраиваясь в логическую цепь, обращая наше внимание на взаимосвязанность вещей. В седьмом классе на уроках литературы, прочитав замечательную «Песню про царя Ивана Васильевича. . . » М. Ю. Лермонтова, я захотела побольше узнать о той страшной и кровавой эпохе русской истории. Под руки случайно попалась репродукция картины В. Васнецова «Царь Иван Васильевич Грозный». Я не верю в мистику, но все уж очень логически выстроилось. На картине В. Васнецова царь изображен в древнерусском наряде, в сафьяновых, шитых золотом сапожках, с тяжелым посохом, похожим на пику. Таким посохом . . . дубовый пол на полчетверти Он железным пробил оконечником. Лицо царя хмурое, сосредоточенное, обращено к зрителю. Он надменно смотрит сверху вниз на своих подданных. Жестокие серые глаза царя Ивана, кажется, ищут очередную невинную жертву. А пальцы правой руки перебирают четки. Как точно сумел художник запечатлеть противоречивую натуру Грозного! Это кровавый и «ненасытный» тиран, огнем и мечом укрепляющий свою власть и мощь России. С другой стороны, богобоязненный ханжа, часто прячущийся за монастырскими стенами, пытающийся отмолить грехи, чтобы потом творить зло с новой силой. Художник поместил царя на дворцовой лестнице, стоящим над зрителями, подданными. У его ног небольшое оконце, в которое видна московская улица, там идет своя жизнь, кипят не менее сильные страсти. Но как они ничтожны для царя Ивана! Он центр картины, России. . . почти Вселенной. Что, впрочем, не уберегло его от несчастий, присущих человеку, а он мнил себя полубогом. Гениальная картина В. Васнецова открывает внимательному зрителю трагедию несчастного, одинокого, но надменного и жестокого человека. Никому не признается царь Иван, что проливает слезы в тоске и муках совести, заставляющих на коленях вымаливать прощение у Господа. Среди подданных же он горд, надменен, жесток. Ему льстит прозвище «Грозный» — все лучше, чем безвольный, мягкосердечный. А в глазах — сатанинский огонь. Благодаря этому произведению я многое поняла в характере и поступках царя. Поистине гениальная картина!

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