Cочинение «Сочинение по картине И. И. Левитана "Цветущие яблони"»

За окном зима, конца края нет этому снегопаду, кажется, засыпавшему всю землю. А перелистываешь учебник литературы, и твоему взору открывается яркий и запоминающийся пейзаж: «Цветущие яблони» И. И. Левитана. Необычайно оживляется душа, картина излучает свет и тепло, которыми ее наполнил художник. Мягкий солнечный свет, молодая зеленая трава и буйное цветение яблонь. Деревца молодые, стройные, с аккуратными кронами. Вспоминаются слова прекрасной песни: «Яблони в цвету — какое чудо!» Нежные бело-розовые цветы на фоне ярко-голубого неба создают праздничную атмосферу. Еще мгновение — и услышишь дуновение ветерка, жужжание пчел, пение птиц. Мне представляется, что я стою не перед картиной, а у открытого окна тихого деревенского дома. Доносится нежный, едва уловимый запах цветущих яблонь и тепло согретой солнцем земли. Душа наполняется радостью. . . Скоро-скоро кончится зима, придет волшебное время, запечатленное на картине мастера