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Cочинение «Сочинение по картине И. Шевандроновой "В сельской библиотеке"»

Картина И. Шевандроновой “В сельской библиотеке” открывает перед нами уголок небольшой сельской библиотеки. Весело потрескивают дрова, распространяя тепло. Здесь уютно и тепло, а за окном видна заснеженная деревенская улица, избы с пушистыми белыми шапками из снега, холодное зимнее небо.  
В библиотеке собрались ребята. Видно, что это их любимое место сбора, все им тут привычно и знакомо. Одни ждут, когда им выдадут новые книги, другие, уже получив интересную книгу, тут же с любопытством рассматривают красочные картинки. Вот двое мальчиков. Художница не показывает их лиц, но по тому, как вытянулась шея младшего и задорно приподнялось ухо старой шапки другого, постарше, мы видим, как они увлечены новой книгой. У окна с журналом пристроилась аккуратная школьница.  
Но главными героями картины, безусловно, являются большеглазая девочка в платочке и ее братишка, привалившийся к барьеру своей румяной щечкой. Дети с любопытством рассматривают окружающую обстановку. В их глазах такой интерес и ожидание “чуда”, что невольно проникаешься к ним симпатией.  
Картина повествует о новой светлой жизни деревенской детворы, о том, что книги прочно вошли в их жизнь и стали необходимостью.

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