Cочинение «Сочинение по картине И.Е. Репина "Осенний букет"»

Илья Ефимович Репин — величайший русский художник. Вершин в искусстве он достиг не только благодаря своему огромному таланту, но и поразительной работоспособности, о которой ходили легенды. Постоянное совершенствование позволило художнику достигнуть тех высот, когда картина не отражение жизни, а запечатленное мгновение какого-то важного для художника состояния: раздумий, счастья, созерцания окружающего мира. На картине «Осенний букет» художник запечатлел свою дочь — Веру Ильиничну Репину. Она собрала последние осенние цветы, гуляя в окрестностях Абрамцева. Сама героиня картины полна жизненной энергии. Она лишь на мгновение остановилась, обернув к зрителю красивое и яркое лицо. Глаза Веры чуть прищурены. Кажется, она вот-вот улыбнется, одарив нас теплом своей души. На фоне увядающей природы девушка смотрится прекрасным благоухающим цветком, вечной молодостью и красотой веет от ее крепкой и статной фигуры. Художник умело и правдиво изобразил ее полную фигуру, излучающую энергию, оптимизм и здоровье. Глядя на картину Репина, невольно вспоминаешь стихи С. А. Есенина: Отговорила роща золотая Березовым, веселым языком, И журавли, печально пролетая, Уж не жалеют больше ни о ком. Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник, — Пройдет, зайдет и вновь оставит дом. О всех ушедших грезит конопляник С широким месяцем над голубым прудом. Глядя же на эту цветущую девушку, веришь в вечное торжество жизни, ее нескончаемость и обновление. Картина И. Е. Репина «Осенний букет» дарит веру в вечную победу добра над злом, красоты над увяданием и в нескончаемость таланта человека.