Cочинение «Сочинение по картине Васнецова "Иван - царевич на сером волке"»

Там чудеса: там леший бродит. . . А. С. Пушкин Картину В. Васнецова «Иван-царевич на сером волке» я помню с раннего детства. Она висела в комнате бабушки и волновала мое детское воображение. Я часто приходила слушать сказки бабушки, а иллюстрацией к ним служила эта прекрасная картина талантливого русского художника. От картины невозможно оторвать взора, она притягивает и завораживает. Этот дремучий лес полон чудовищ и злых духов, деревья-великаны скрывают страшные тайны. Может быть, это заколдованные богатыри или лешие, стремящиеся удержать беглецов. Серый волк в мощном прыжке устремился вперед. Веришь, что он преодолеет любые трудности, выполнит тот договор, который заключил с царевичем. Иван-царевич уверенно сидит на могучей спине волка, крепко обнимает спасенную царевну. Она испугана, боится смотреть по сторонам, но надеется на своего спасителя и защитника. Мы вместе с героями картины верим в их счастливое возвращение — ведь там, впереди, перед ними забрезжил свет — конец опасного путешествия. Я верю, что художник уготовил своим персонажам благополучный исход. Ведь все сказки имеют счастливый конец. Герои страдают и мучаются, преодолевают огромные трудности, но никогда не теряют веры в свои силы и поэтому побеждают. Такую же жизнеутверждающую силу добра и любви, красоты и преданности изобразил В. Васнецов на своей картине «Иван-царевич на сером волке».