Cочинение «Сочинение по русскому лету»

Лето время отдыха и необычных событий в этой дивной жизни. Данная пора предназначена для отдыха. Именно летом нужно как следует отдохнуть, набраться сил на весь год.



Прогуливаясь по лесопарку летом, можно хорошо отдохнуть, забыть о проблемах, самое главное, это уметь расслабляться на природе. Прогуливаясь летом по лесу, необходимо восхищаться изяществом природы. Обращая внимание на окружающий нас восхитительный мир, мы начинаем забывать обо всем плохом. Очень важно - необходимо замечать все, что нас окружает.



Из-за белых облачков выглянуло солнце. Забавные солнечные лучики пробиваются через густые листья деревьев, наполняя бор изумрудным светом. В это мгновение начинаешь погружаться в сказочный, таинственный мир, как Алиса из страны чудес.



А какая лепота в березовой роще. Молоденькие березы словно светятся.



Где-то слышится громкое журчание ручья. Ах, какая холодная и вкусная водичка! Она придает силы. Ключ не замерзает даже в холодную зиму.



Идеально гулять по лесу, ощущать тепленькое солнце, вдыхать свежий воздух, слушать пение птиц. В самое очаровательное время года жизнь в лесу кипит.



Этот мир прекрасен! Нам нужно учиться жить с ним в гармонии и согласии. Он поможет решить все трудности в нашей жизни. Иногда так и хочется упасть на мягонькую траву и смотреть, как жемчужно-белые облака не спеша плывут по безграничному голубому небу. В данный момент становится понятно, что жизнь невероятно прекрасна. Поэтому летом нужно как можно чаще гулять на природе, наслаждаться ее красотою и набираться сил.