Cочинение «Сочинение про летний день»

Наступает туманное утро, над горизонтом пробиваются первые солнечные лучи. Жаворонки поют свои дивные распевы. Туман постепенно рассеивается, оседая каплями росы на раскрывающиеся цветочные бутоны. Приходит новый летний день.



Над безоблачным небом стремится возвыситься солнце, становится все жарче. Благоухающую растительность окружают жужжащие пчелы-труженицы. Бабочки беззаботно порхают с одного стебелька цветов на другой.



Дует едва ощутимый ветерок, и тихий лес продолжает хранить утреннюю прохладу, но жара неумолимо возрастает. Среди деревьев слышно игривое журчание ручейка, вода которого поблескивает от солнечных лучей. Даже в столь теплый день возле воды остается прохладно. Неподалеку, в невысокой траве прячется земляника. Невозможно не уловить приятный аромат, источаемый ее крохотными красными ягодами.



Невыносимо знойно было после полудня, но небо стали окружать серые тучи, задул мощный ветер, предупреждающий о приближении грозы. Солнце полностью скрылось, порывы ветра усилились. Резкое похолодание. Первые капли осенили измученную пеклом землю, возник шум начинающегося ливня. Сверкнула молния, и хлынул поток дождя, безжалостно бьющий по листве и траве. Гремит рокочущий гром, вода не успевает впитаться в землю и образуются большие лужи.



Потихоньку ливень стихает, отголоски грома становятся все тише. Воздух пахнет свежестью и легкостью, облегчая дыхание. Из-за туч осторожно выглядывает солнышко, заставляя встрепенуться все живое, омытое от летней удушливости.



Но день подходит к завершению. Кропотливые пчелы возвращаются в ульи, цветы прячут свои бутоны. Все медленно затихает. Летний день проходит.