Cочинение «Сочинение про лето»

Лето время отдыха и новых событий в этой необыкновенной жизни. Эта пора предназначена для передышки. Прогуливаясь по роще летом, можно хорошо отдохнуть, забыть о проблемах, самое главное, это уметь расслабляться на природе.



Прогуливаясь летом по роще, необходимо восхищаться красотой природы. Обращая свое внимание на окружающий нас восхитительный мир, мы начинаем забывать обо всем ужасном. Весьма важно - уметь замечать все, что нас окружает.



Из-за лилейных облачков выглянуло солнце. Веселые солнечные лучи пробиваются сквозь густые листья деревьев, наполняя парк изумрудным светом.



А как красиво в березовой роще. Молодые березоньки словно светятся. Где-то слышится заливистое журчание ручья. Ах, какая вкусная и чистая вода! Она придает силы. Ручей не замерзает даже в холодную зиму.



Этот мир удивителен! Нам стоит учиться жить с ним в гармонии и согласии. Он поможет решить все задачи в нашей жизни. Иногда так и хочется упасть на мягкую травушку и смотреть, как белые облака не спеша плывут по бесконечному голубому небу. В данную секунду становится понятно, что жизнь изумительно прекрасна. Поэтому летом следует как можно чаще гулять на природе, восхищаться красотою.



Хорошо прогуливаться по лесу, ощущать теплое солнце, вдыхать свежий воздух, слушать пение птичек. В самое прелестное время года жизнь в лесу кипит.