Cочинение «Сочинение про зиму»

Пришла зима. Стало холодно. Мягкий, пушистый снег покрыл землю белым покрывалом.

Речки и ручейки замерзли. Многие птицы улетели в дальние жаркие страны. Хомячки, бурундучки и даже медведи легли спать до весны.

Зато радуют нас зимой яркие снегири и не унывающие синички. Не холод страшен зимой птичкам, а голод. Мы сделали для птиц кормушки. Каждый день насыпаем туда зернышки, а птички поют нам за это свои звонкие песенки.

Много замечательного зимой: и лыжи, и коньки, и санки, но самое веселое зимой - это праздник Новый год. Он приходит с елкой, с шоколадными конфетами и подарками. Все дети веселятся с Дедом Морозом и Снегурочкой на школьных утренниках.

Мы все очень любим зиму: и мама, и папа, и наша кошка, и конечно я.