Cочинение «Сочинение размышление: О чем я мечтаю»

У каждого человека существует какая-то заветная мечта, какая-то цель в жизни, какой-то идеал, к которому он стремится. Для всех этот идеал — свой собственный. И средства для его достижения каждый выбирает сам. Кто-то мечтает о богатстве, кто-то о славе. Один стремится быть красивым, другой — сильным, третий — умным. Для кого-то высший жизненный идеал — карьера, для кого-то — семья. Люди мечтают стать актерами, музыкантами, моделями, политиками, врачами, хотят заняться бизнесом или посвятить себя науке.



Конечно же, стремление занять свое место в обществе, выбрать интересную профессию, достичь определенных высот в карьере и семейной жизни присуще и мне. Что касается моей мечты, то, наверное, трудно выделить что-то одно, единственно главное в моей жизни. Я не могла бы сказать о себе, что хочу только богатства. Хотя мне, конечно, не хочется жить в бедности. Неверным будет и то, что для меня самым важным является профессиональный и карьерный рост. Хотя я хочу выбрать хорошую, нужную профессию и буду стремиться повышать свой профессиональный уровень. Для меня очень важна семья; я хочу встретить настоящего мужчину, который будет обо мне заботиться и любить меня и которого буду любить я. Но я никогда не смогла бы сказать, что мне достаточно будет чего-то одного: или работа, или семья. Наверное, все это можно назвать даже не мечтой, а жизненными целями, к которым нужно стремиться и достижение которых во многом зависит от меня самой. .



Но мне бы хотелось сказать об одной мечте, об одном большом желании, которое часто занимает мои мысли, нередко приводя к грустным выводам. Я имею в виду человеческие отношения. Я часто вспоминаю раннее детство: много друзей, радость, веселье, беззаботные игры во дворе. Становясь старше, я стала замечать, как мы, иногда сами того не замечая, теряем своих друзей, становимся серьезнее, начинаем заниматься какими-то личными делами и утрачиваем то, что связывает между собой людей. Мы замыкаемся в себе, становимся суше, грубее, холоднее. Это на самом деле очень грустно. В жизни каждого человека, на мой взгляд, должен быть друг. Причем друг настоящий, на которого можно положиться в любой ситуации, которому можно доверить любую тайну, который даст совет, разделит с тобой радость и беду, в любой момент придет на помощь.



Как-то мне на глаза попалась фраза: «Спрошенный о том, что такое друг, Зенон ответил: другой я». И это правильно, ведь друг должен быть таким, которому ты можешь доверять, как самому себе, который способен мыслить, чувствовать точно так же, как ты, видеть то же, что и ты, даже немного больше. Потому что настоящий друг может и должен замечать не только твои достоинства, но и недостатки. И он должен обязательно указывать тебе на них. Я действительно мечтаю иметь таких друзей.



Возможно, эта мечта о друге и дружбе тесно связана у меня с желанием стать лучше, со стремлением к совершенству, в первую очередь нравственному, духовному. Мне кажется, мы начинаем утрачивать что-то важное внутри себя. И, что самое ужасное, даже не замечаем этого. Вот для этого и нужен человек, который скажет: «Ты неправ!» или: «Так нельзя!»



Но скажет это не со зла, не из желания обидеть, а, наоборот, из стремления помочь, подсказать, вовремя поправить. Мне очень хотелось бы уметь отличать настоящий совет от сказанного из зависти или злости. И очень хотелось бы не таить обиду, пытаться разобраться в своих ошибках. Поэтому, когда меня охватывает обида на какое-то критическое замечание, я вспоминаю диалог шекспировских героев:



* Кассий: Меня не любишь ты.

* Брут: Лишь недостатки Твои я не люблю.

* Кассий: Не должен друг Их замечать.

* Брут: Лишь льстец не видит их, Хотя они с Олимп бы были ростом.



Кто же еще скажет правду тебе в глаза, если не настоящий друг?! А слышать правду о себе просто необходимо, потому что сам человек необъективен в своих оценках.



«Совершенство есть знание человека о своем несовершенстве», — сказал когда-то Августин. Я бы еще добавила: «И стремление это несовершенство искоренить». Как это сделать? Наверное, желание узнать, понять это и является для меня одним из самых больших > желаний.



Великий древний философ Конфуций говорил: «Чтобы достигнуть нравственного совершенства, нужно прежде всего заботиться о душевной чистоте. А душевная чистота достигается только в том случае, когда сердце ищет правды и воля стремится к святости. Но все это зависит от истинного знания». Я думаю, он имел в виду, в первую очередь, знание самого себя, своих достоинств и недостатков, своих сил, своих способностей, своих желаний, своей собственной души. «Идеал в тебе самом, — утверждал Л. Н.

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