Cочинение «Сочинение размышление с элементами описания: Хорошо в гостях, дома лучше»

Хорошо в гостях! У меня очень много друзей, и мы часто встречаемся. Я заранее готовлюсь к этому, придумываю, чем бы порадовать хозяев: купить какой-нибудь предмет для дома и семьи, испечь печенье, пирог или торт. Или сделать своими руками нужную в квартире вещь, которая бы радовала глаз, излучала доброе настроение, а хозяева отдыхали бы душой, вспоминая нас и тепло наших рук и сердец.



Приятно, когда ты вручаешь друзьям цветы, а в ответ получаешь приглашение войти и чувствовать себя как дома. Хорошо сидеть за столом и знать, что первая чашка чая, первый кусочек торта и первые слова о радости встречи — тебе. В гостях у друзей можно говорить обо всем, обсуждать любые вопросы. Но… в гостях хорошо, гласит народная пословица, а дома лучше. Потому что родной дом — это такой уют и покой, какого ты не найдешь нигде в мире. Лучше всего дома, где и стены помогают. Это стол, поставленный там, где, как ты считаешь, ему самое лучшее и удобное место для работы или для встречи старых друзей. Любимый самый мягкий в мире и удобный диван, который видел и как ты радуешься, и как грустишь и печалишься.



Это фотографии близких тебе людей, глядя на которые, ты вспоминаешь прошлое и улыбаешься беззаботному детству или бурной юности своих родителей. Это твоя комната, в которой книги и сделанные тобой мелочи лежат на своих местах и шепчут: все хорошо, мы тебя любим и всегда поможем. Это самые мягкие в мире кровать и подушка, на которой снятся чудные, сказочные сны. Это самые родные и близкие на свете люди, которые всегда примут и помогут в любой, самой, казалось бы, безвыходной ситуации. Домой ты всегда мчишься, чтобы поделиться «пятеркой» на экзамене, рассказать о том, как трудно, но и очень интересно было в походе, поведать о ссоре с любимой подругой или о том, как тяжело дается новая тема на уроках в школе. Родной дом — это ласковая мамина и твердая отцовская рука на твоем плече. Твои родители — это люди, которые всегда будут с тобой и в счастливые минуты, и, конечно, в тяжелые. Родители всегда тебя поддержат и не оставят в трудное время в одиночестве. Родной дом — это твой город и твоя улица, где все знакомо. Скверы и парки, музеи и памятники, старые районы города и многоэтажные новостройки. Это каштаны и черемуха, тополь и осинка в родном дворе.



Это живущие в соседнем доме или на противоположном конце города, но от этого не менее близкие, всегда готовые прийти тебе на помощь друзья. Где бы я ни была, ничто не заменит мне тепла родного дома, и самый лучший прием в гостях не сравнится с тем душевным покоем и защищенностью, которые дает крыша над родным домом.