Cочинение «Сочинение в жанре "сырые мысли" Как я провела лето»

Это лето прошло довольно необычно для меня. Я никуда не уезжала, все лето провела в городе. Вы наверное подумаете, что каникулы у меня были не интересными, но это не так) Я познакомилась со многими людьми без которых теперь не представляю свою жизнь.



За лето в моей голове прошло много процессов обмозговывания разных аспектов жизни. . . Я расту, меняюсь и это лето многое перевернуло в моей голове. . . С юмором смотрю в прошлое. . . А в будущее с уверенностью! Я точно теперь знаю, что мне есть на кого положиться, есть кому доверять. Это главный итог и достижение лета.



Часто гуляла одна по тихим улочкам вечерами. С музыкой. И с мыслями в голове. С теплым летним ветром и ласковым закатным солнцем. Часто гуляла с друзьями по всему Новосибирску. Наматывали километры, заряжаясь друг от друга задорным летним настроением. Люблю наш город. Никуда не уеду. Этим летом очень четко это почувствовала.



Еще одно открытие моего лета - музыка. Рок-музыка. Наконец-то нашла свое направление, соответствующее ритму жизни, взглядам, выражениям чувств. Очень точно может передать состояние моей души гитара. . . Электрогитара. Хочу с ней подружиться))



В последние деньки августа жадно глотала летний воздух, ловила последние теплые лучи. . . А в пространстве уже витала осень. . . Я это чувствовала. И вот она почти вступила в свои права, но я готова ее встретить, я отпустила лето. Спасибо ему! Я провела его с пользой для себя, для своей души. А теперь снова готова с головой уйти в бешенную суету учебного года. Ныряю!=)