Cочинение «Сочинения на свободную тему - Наш город в будущем»

Мы живем в прекрасном городе. Я очень люблю его и, конечно же, хочу, чтобы он становился все лучше и лучше. Каждый день наша жизнь меняется, меняется и облик городов, в особенности таких важных и больших, как наш.



Мне нравится, что он растет и облагораживается, становится таким красивым и современным: улицы — просторнее и чище, тротуары выложены разноцветной плиткой, а вдоль них тянутся аккуратные зеленые газоны. По вечерам весь город освещается многочисленными фонарями, и думаю, что в дальнейшем в его украшение будет вкладываться еще больше фантазии. Я словно вижу Донецк, состоящий из прозрачных зданий. На всех площадях и в сквериках, перед каждым солидным зданием будут бить чудесные фонтаны, один лучше другого. Струи их будут разноцветными, а вокруг в течение всего дня будет звучать музыка, наполняя город соответствующим настроением. Днем это будут веселые, жизнерадостные мелодии, а вечером — спокойные, романтические.



Кроме того, я представляю себе наш город утопающим в цветах и деревьях. Ведь природа — это залог чистоты воздуха, радости и вообще всей жизни. Выходные обязательно будут днями отдыха для всех. И люди смогут выбираться на природу: гулять по дорожкам скверов и парков, слушать пение птиц, дышать свежим воздухом. И все это в пределах города. Раньше Донецк был городом миллиона роз. Я думаю, они снова возродятся. Потому что розы — прекрасные цветы, и люди, которые по пути в школу или на работу будут любоваться их великолепием, обязательно будут испытывать чувство радости и вдохновения. Они будут учиться и работать с большим желанием и удовольствием. А это, в свою очередь, будет способствовать процветанию нашего города. Ведь радостные люди дарят радость всему вокруг.



Я представляю себе, как изменятся в будущем школы. Уже сейчас в нашу жизнь стремительно входят компьютеры и современные технологии. И я считаю, что школы тоже должны перейти на обучение с помощью компьютеров. Это облегчит и сделает более увлекательной учебу и упростит учителям оценку знаний. А может быть, знания вообще будут оценивать машины. А учителя будут преподавать в более свободной и интересной форме: с помощью музыки, занимательных рассказов и доверительных бесед с учениками. И не придется пачкать горы бумаги, переписывая с черновика на чистовик свои работы. У каждого ученика на столе будет стоять компьютер, на котором легко и быстро можно написать контрольную работу или сочинение, тут же исправить свои ошибки и отправить на компьютер учителю. Вот будет здорово!



А чтобы свободное время школьники проводили с таким же Удовольствием и пользой, будут созданы центры отдыха, где каждый найдет занятие по своему вкусу. Кто-то захочет заняться спортом, посетить бассейн или поиграть в бильярд или боулинг. Другие предпочтут посмотреть любимые фильмы на большом экране или в зале со стереоэффектом. Третьи с удовольствием потанцуют или послушают музыку. А может, кто-то просто придет пообщаться с такими же ребятами и завести новых друзей. Ведь, чем больше у тебя друзей, тем интереснее и насыщеннее твоя жизнь.



Вот таким я представляю свой любимый город. И я надеюсь, что все эти перемены произойдут в недалеком будущем и я успею приложить к этому свои усилия, внести свой вклад в развитие и процветание нашего города.