Cочинение «Сочинения на свободную тему - Встреча с морем (2)»

Обычно каждое лето, когда родители берут на работе отпуск, мы бываем у моря. Я всегда с нетерпением жду намеченную поездку, потому что к этому времени большинство моих подруг разъезжаются: кто в летний лагерь, кто в деревню к бабушке, а кто, опередив меня, к морю. В городе становится душно и скучно, хочется загорать и плавать, увидеть новые места, познакомиться с новыми друзьями.



Но вот куплены билеты на автобус, собраны вещи, позади прощания и расставания с бабушками-дедушками. Впереди — такое знакомое и такое неизвестное море. Как оно встретит нас в этом году? Будет ли теплой погода? Увижу ли старых приятелей или все будет по-новому?



Чем ближе к морю, тем сильнее бьется сердце: вот сейчас оно покажется, засинеет, засверкает! Моря еще не видно, но нет сил оторвать взгляд от окна. И как сильно ни ждешь, все равно неожиданно сверкнет на горизонте голубая полоса. Море!



Тихое и спокойное или бурное, штормовое — это все равно море. Выбежишь на берег, а оно тоже радуется встрече, облизывает ноги, закапывает их в песок. Здравствуй, море!