Cочинение «Содержание послания Апостола Павла»

Свое послание к римлянам Святой Апостол Павел начинает с приветствия "призванным святым". Он выражает свое желание придти к ним: "8 Прежде всего благодарю Бога моего чрез Иисуса Христа за всех вас, что вера наша возвращается во всем мире; 9 Свидетель мне Бог, Которому служу духом моим в благоветствовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, 10 Всегда прося в молитвах моих, чтобы Божия когда-нибудь благопоспешила мне придти к вам. " Затем идет Евангелие; "сила Божия ко спасению" и Гнев Божий на нечестие человеков.



Человек осужден, иудей ли он или еллин, ибо у Бога нет лицеприятия.



Иудей надеющийся на закон, преступлением закона бесчестит Бога.



В следующей главе идет рассуждение о том "Какое преимущество быть иудеем? " Нет ни одного праведного: "10 Как написано: "нет праведного ниодного; 11 Нет разумевающего: никто не ищет Бога; 12 Все совратились с пути, до одного негодны: нет делающего добро, нет ни одного. " И иудей, и язычник одинаково оправдываются благодатью Божией через Иисуса Христа.



Павел говорит, что не дела Авраама, а его вера вменилась ему в праведность. Так вменяется и нам.



Верою мы имеем мир с Богом через Христа, который умер за нас, когда мы были еще грешниками. Как грех и смерть вошли в мир одним человеком, так Христом вошли в благодать, праведность и жизнь.



Павел говорит: Крестившись во Христа, мы умерли для греха, но живы для Бога во Христе. Вы больше не рабы греха, но рабы праведности.



Вы умерли для закона и принадлежите Христу. Закон свят, но живущий во мне грех производит смерть через закон.



Апостол призывает: Жить не по плоти, но по духу. Водимые Духом Божим суть сыны Божии, сонаследники Христу. Никто не можкт отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе: " Также и Дух подкрепляет (нас) в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыхания ми неизреченными. " Затем идет печаль Павла о братьях его израильтянах. Дети обетования суть дети Божии. Милость Божия к призванным, иудеи ли это или язычники.



Язычники получили по вере, иудеи не достигли делами.



Павел говорит: Праведность и спасение приобретаются только через веру и исповедание. Евангелие благовествовалось израильтянам, но они не были послушны.



По избранию благодати сохранился "остаток" Израиля. От падения Израиля пришло спасение язычникам; маслина и прививка; Бог силен снова привить иудеев. "И так весь Израиль спасется". Бездна богатства премудрости Божией.



Апостол взывает: Представьте тела ваши в жертву живую; обновление ума вашего. Членов много, тело одно; различные дарования. Указания: любите, благословляйте, радуйтесь; побеждайте зло добром.



Начальники суть Божьи слуги: повинуйтесь им. "Любовь есть исполнение закона". Облекитесь в оружия света.



Павел наставляет: "Ты что осуждаешь. . . или унижаешь брата твоего?



Царствие Божие. . . праведность, мир и радость"; не делать ничего, от чего брат твой соблазняется.



"Принимайте друг друга, как и Христос принял вас". Христос сделался служителем для обрезанных и для верующих из язычников. Павел - "служитель Иисуса Христа у язычников". Намерение посетить Испанию после доставки подаяний в Иерусалим.



И в окончании своего послания Павел произносит: Одобрение Фивы, приветствия отдельным верующим в Риме. Предостережения против производящих разделения. Приветствия от сотрудников Павловых и благословение: " Приветствуют вас Тимофей, сотрудник мой, и луций, иасон и Сосипатр, сродники мои.



Приветствуют вас в Господне и я Терий, писавший сие послание.



Приветствует вас Гаий, страннопримец мой и всей церкви.

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