Cочинение «Сонет в литературе эпохи Возрождения»

Сонет – особая форма стихотворения, зародившаяся в XIII веке в поэзии прованских трубадуров. Из Прованса сонетная поэзия перешла в Италию, где достигла совершенства в творчестве Данте Алигьери, Франческо Петрарки, Джованни Боккаччо.



Классический итальянский сонет состоит из четырнадцати строк и делится на две части – октаву (восмистишие), включающую два катрена (четверостишия), и секстет (шестистишие), распадающийся на два терцета (трехстишия). От итальянских поэтов форму сонета переняли в XVII веке испанцы, французы и англичане. Своего высшего расцвета сонетная поэзия достигла в Англии в конце XVI-начале XVII века.



К форме сонета обращались Томас Уайет, Генри Хоуард, граф Сарри, Филип Сидни, Эдмунд Спэнсер. В последнее десятилетие XVI века написал свои «Сонеты» и Шекспир. В то время была разработана другая форма сонета, которая получила название английской, или шекcпировской. В шекcпировском сонете тоже четырнадцать строк, но он состоит из трех четверостиший и заключительного куплета (двустишия).



С самого зарождения сонетной поэзии стихотворения посвящались, одному лицу. Так возникали циклы сонетов, связанные внутренним единством. Посвящения объединяют и «Сонеты» Шекспира. В подлиннике 126 сонетов обращены к другу, остальные – к возлюбленной. Однако в русских переводах некоторые сонеты, посвященные другу, обращены к женщине. В ряде случаев это объясняется отсутствием в английском языке грамматической категории рода, что часто затрудняет однозначное определение адресата сонета.



Данте, великого поэта, которого называли последним поэтом средневековья и первым поэтом нового времени, создателем итальянского литературного языка. Он родился во Флоренции, в дворянской семье. Девятилетним мальчиком на пышном майском празднике он увидел дочь своего соседа Беатриче. Она была его ровесницей. Эта встреча и сделала его поэтом. Прошло девять лет, и Данте опять встретил Беатриче, теперь уже неотразимую красавицу.



Детская влюбленность превратилась в романтическую любовь. Беатриче вскоре умерла и навсегда осталась для своего возлюбленного идеалом любви и красоты. Первые циклы стихов Данте посвятил Беатриче. В стихах он оплакивал и ее уход из этого мира. В 1292 г. появилась первая в европейской литературе лирическая биография – «Новая жизнь» («Vita nuova»).



По форме «Новая жизнь» – сложно сконструированный текст, написанный вперемежку стихами и прозой, насыщенный сложно поддающимися трактовке символами и аллегориями. Это рассказ о влюбленности поэта в Беатриче – даму, которую он видел трижды в жизни – в алом платье, когда ей, ровеснице поэта, было 9 лет, в белом, когда им исполнилось по 18 – Бетриче ответила улыбкой на его поклон – и вскоре последний раз, когда Д. поклонился ей, но не встретил ответа. Красный цвет платья символизирует радость первых лет жизни, белый – чистоту и целомудрие. Цифры 9 и 18 также имеют символическое значение.



Любовь мыслится поэтом как стихийная сила, «проникающая через взоры в сердце» и воспламеняющая его желанием той, «что с небес сошла на землю – явить чудо». Согласно воззрениям Д. – любовь сродни науке, которая подготавливает душу человека к общению с богом. В «Новой жизни» Данте рассказал о своей великой любви к Беатриче Портинари, юной флорентийской даме, бывшей замужем за Симоне деи Барди и умершей в июне 1290 г. , когда ей не исполнилось и двадцати пяти лет.



Данте написал «Новую жизнь» либо в 1292 г. , либо в начале 1293 г. Эпоха напряженно искала новые пути в общественной жизни, поэзии, искусстве, философии. Говоря о «новой жизни», Данте имел в виду свою любовь, но любовь эта трактовалась им и как огромная объективная сила, обновляющая мир и все человечество. Основное ядро «Новой жизни» образуют стихотворения. Из своей юношеской лирики Данте отобрал для «Новой жизни» 25 сонетов, 3 канцоны, 1 баллату и 2 стихотворных фрагмента. Стихотворения «Новой жизни» симметрично сгруппированы вокруг второй канцоны «Младая донна в блеске состраданья», образующей композиционный центр книги.



Данте, великого поэта, которого называли последним поэтом средневековья и первым поэтом нового времени, создателем итальянского литературного языка. Он родился во Флоренции, в дворянской семье. Девятилетним мальчиком на пышном майском празднике он увидел дочь своего соседа Беатриче. Она была его ровесницей. Эта встреча и сделала его поэтом. Прошло девять лет, и Данте опять встретил Беатриче, теперь уже неотразимую красавицу.

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