Cочинение «Сорока-фигуристка»

На зимних каникулах я выезжаю к бабушке в село Дорожное. Две часа автобусом, и мы на месте. Автобус идет дальше, а мы некоторое время стоим, будто привыкая к тишине и любуясь окружающей красотой природы. Дорожное – старинное село. Его окружают леса, есть в нем и достойное внимания место – ставок. В зимнюю пору ребята превращают его замерзшее водное зеркало на каток. Они добросовестно прибирают снег из льда, играют в хоккей с шайбой или просто скользят, смеясь, шутя. Очень понравился этот пруд и мне.



Я запомнил одну историю, которая случилась на этом пруду. Было удивительное утро. Солнце едва лишь подбилось. Темно-зеленые сосны, которые окружали ставок, казались особенно величественными. Их коричневые стволы казались медными. Ребята на лед пруда еще не выходили, он был покрыт тонким пластом инея и казался матовым. Я обул коньки и собирался уже спуститься из пологого берега на лед, но меня опередила сорока. Она спланировала на лед и несколько метров проехала по нему. Я пришел в восхищение: который это красивая птица.



Пестрое черно-белое оперение; длинный черный с зеленым блеском хвост вдруг эффектно развернул веером. Но вот сорока вспорхнула и только ее видели. Здесь ее пример подражала другая сорока. За ней приземлялись на лед еще три или четыре. Что бы это означало? Может, соревнуются, кто дольше проедет по льду? А может, решили заняться фигурным катанием? Надо и меру знать, я тоже хочу выйти на лед. А вот уже и ребята подходят. Я решительно ступил на лед, разогнался и поехал. Сорок и следует остыл. Лишь над моей главой прозвучала их трещащая бодрая песня. «Якобы музыкальное сопровождение», – подумал я. Но фигурным катанием я не захватываюсь.



А может, сороки просто смеялись над мной? А впрочем – безразлично. Я мчался по льду, не ощущал мороза, мне было легко, приятно и хорошо.