Cочинение «"Сороковые, роковые..."»

Сороковые, роковые, Свинцовые, пороховые. . . Война гуляет по России, А мы такие молодые! Д. Самойлов Вячеслав Леонидович Кондратьев знает войну не понаслышке: с первый дней боев он на фронте, в гуще солдатской жизни, «на передке». И только тяжелое ранение в 1944 году заставило его демобилизоваться из армии. В 1979 году выходит его первая повесть «Сашка», написанная в классическом стиле, основанном Л. Н. Толстым в «Севастопольских рассказах», продолженном в XX веке писателями-Фронтовиками: Е. Носовым, Г. Баклановым, В. Астафьевым. Герой повести — почти ровесник писателя (в 1941 году В. Кондратьеву был 21 год). Приехав на фронт с Дальнего Востока, Сашка наивно полагает, что может опоздать повоевать с фашистами. Совсем еще неопытный боец, он доверяется своей интуиции, мало полагаясь в дозоре на болезненного напарника. «Бывает на передке такое, словно предчувствие, словно голос какой говорит: не делай этого. Так было с Сашкой зимой, когда окопчики снежные еще не растаяли. Сидел он в одном, сжался, вмерзся в ожидании утреннего обстрела, и вдруг. . . елочка, что перед окопчиком росла, упала на него, подрезанная пулей. И стало Сашке не по себе. Махнул он из этого окопчика в другой. А при обстреле в это самое место — мина! Останься Сашка там, хоронить было б нечего. Вот и сейчас расхотелось Сашке ползти к немцу, и все!» Мечтал Сашка добыть ротному добротные валенки с убитого фрица, да отложил задуманное до утра. Хочется парнишке выручить командира, оставшегося в распутицу без сапог. Не каждому дано в таком пекле думать о людях, замечать их нужды и пытаться помочь. А у Сашки есть это прекрасное качество — душевность. Неспешно ведет автор рассказ о фронтовом быте, герое — простом парне, честном и отзывчивом, с сердцем, открытым навстречу людям. Именно Сашка обнаруживает немецкую разведку и сообщает своим, преодолевая завесу минометного огня. Парнишка наивно мечтает о подвиге, и именно ему удается захватить немца-разведчика. Сашка бесстрашно преследует фрица, прекрасно зная, что сам остался без патронов, отдав запасной диск ротному. Но это еще более поднимает его в собственных глазах. Боец точно знает, что оккупанты — враги, а вот пленный фриц вызывает у Сашки чувство жалости и снисхождения. Обидно парнишке, что не знает он немецкого языка, а то бы объяснил фрицу, воюющему за ложную идею, в чем правда жизни. Боец четко уяснил разницу между зверями-фашистами и советскими солдатами, не способными убить беззащитного пленного. И эту истину Сашка готов отстаивать ценой собственной жизни, не подчиняясь комбату, отказываясь расстреливать «своего фрица». «Теперь конец,— подумал,— Сашка, теперь закричит, затопает, вытащит пистолет (комбат), и тогда? Но Сашка не сник, не опустил глаза, а, ощутив вдруг, как отвердилось, окрепло в нем чувство собственной правоты, встретил взгляд капитана прямо, без страха, с отчаянной решимостью не уступить — ну, что будешь делать? Меня стрелять? Ну стреляй, если сможешь, все равно я правый, а не ты. . . Ну стреляй. . . Ну!. . » Эти убежденность и правота бойца заставляют остановиться 5итого горем комбата, впервые в жизни отменить собственный — не вершить самосуд, а отправить немца в тыл. Отстояв пленного, Сашка интуитивно понимает, что этот случай он запомнит навсегда как «самый памятный, самый незабывный. . .

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