Cочинение «Сосна в зимнем наряде»

Удивительное чувство испытываешь, видя сосну или ель в зимнем наряде. Она как будто бы ждала зимы, чтобы бросить вызов своим обнаженным и унылым собратьям. Среди холода и снега она источает жизненную силу и радует глаз неяркой зеленью.

Подойди и потрогай ее, и ты порадуешься живому прикосновению ее колючей веточки. Снег ложится на нее, словно прикрывая плечи белой пушистой шалью. Но если ей покажется это в тягость, она покачает ветками и сбросит белое покрывало, обнажит свои плечи, как красивая женщина, желающая показать свою фигуру.

Сосна - символ замечательнейших новогодних праздников, она приносит себя в жертву, чтоб порадовать человека.