Cочинение «Социальная значимость уголовного права и религии, их достоинства и недостатки»

Исторически особенная часть уголовного права возникла раньше общей части, ибо сначала возникли конкретные виды общественно опасных деяний, влекущие уголовно-правовые запреты. Библейская заповедь “не убий, не укради” основывается на том факте, что убийство и кража были самыми древними видами общественно-опасных деяний, от совершения которых предостерегал этот древнейший религиозный памятник. Первые уголовно-правовые запреты возникли из древних обычаев кровной мести и были направлены на подчинение интересов индивида интересам общества. Самые первые правила человеческого поведения, прежде всего, были направлены на ограничения агрессивного поведения, сохранение человеческого рода и выражались в требованиях: не убивай отца, детей и братьев; не вступай в половую связь с матерью, дочерьми и сестрами и т. п.



Уголовное право в целом, с момента его возникновения поначалу носило преимущественно уголовно-репрессивный характер. И, как правило, основывалось на религиозных принципах. “Юридическое общение получает свою специфическую характеристику исторически, прежде всего на фактах правонарушений. Понятие кражи определяется раньше, чем понятие собственности”. Исторически уголовное право развивалось медленно, сохраняя такие формы самозащиты отдельных родов, семей и людей, как кровная месть, талион и система композиций. Но постепенно они вытеснялись мерами уголовного наказания. До нас дошли законодательные памятники различных древних народов: Индии (Законы Ману - 1200 г. до н. э. ); законы Ассирии (около 1500 г. до н. э. ); Судебник вавилонского царя Хаммурапи (1914 г. до н. э. ); законы хеттов (около 1750 г. до н. э. ); еврейские законы (Пятикнижие - около 1400 г. до н. э. ); законы Древней Греции (законы Дракона - 621 г. до н. э. и законы Солона - 409-408 г. г. до н. э. ); законы Древнего Рима (законы XII таблиц - 450 г. до н. э. ) и др. Все эти документы свидетельствуют о том, что уголовное право древних государств было направлено, прежде всего, на защиту государства, религии, собственности и личности и носило классовый характер. Одним из древнейших памятников Руси является “Русская Правда”, содержащая нормы гражданского, уголовного и процессуального права. Этот документ, учитывая уже субъектную сторону преступления, различает убийство на пиру, в ссоре, убийство, не носящее низменного характера от убийства при разбое как более тяжкого преступления. Преступление в Русской Правде именовалось обидой , а наказание за нее осуществлялось в соответствие с установленными правилами. При этом преследование обидчика предоставлялось на усмотрение потерпевшего или его близких родичей. “Русская Правда” предусматривала преступления, которые преследовались не потерпевшим, а общиной в целом. В качестве наказания предусматривались: месть, поток и разграбление, система выкупов. Смертная казнь применялась без суда в порядке расправы веча или князя над своими противниками.



В Псковской Судной грамоте 1457 года вопросы уголовного права получили свое дальнейшее развитие. Преступным считалось не только посягательство на личность и собственность, но и на интересы государства. Впервые термин “преступление” на Руси встречается в летописных рассказах XIV века в связи с событиями 1398 г. В уголовно-правовой литературе отмечается, что в отечественном уголовном праве круг преступных деяний регламентировался далеко не сразу, а постепенно, совпадая первоначально со сферой гражданских правонарушений. Законодательным критерием, обуславливающим необходимость установления уголовно-правового запрета, являлась серьезность нарушения интересов правящих классов и государства, а также значительность вреда.

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