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Cочинение «Социально философская линия реализма Франс Ибсен»

Франс. Анатоль Франс (1844— 1924)— великий французский писатель, один из наиболее значительных представителей критического реализма рубежа веков. Франс (настоящее имя — Анатоль Франсуа Тибо) родился в семье букиниста. В 1860-е годы, занимаясь журналистской деятельностью, примкнул к парнасцам.  

Под влиянием парнасцев Франс писал стихи (сб. «Золотые поэмы», 1873), затем увлекся учением И. Тэна, натурализмом повесть «Тощий кот», 1879, и др. ).  

Имя Франса становится известным в 1880-х годах (роман «Преступление Сильвестра Боннара», 1881). В эпоху переоценки духовных ценностей писатель апеллирует к разуму, к гуманности, призывает сохранить великое культурное наследие прошлого.  
Франс обращается к вольтеровской традиции, возрождая жанр философского романа («Харчевня королевы Гусиные лапы», 1893; «Суждения господина Жерома Куаньяра», 1893). Борьба идей, а не характеров, скептический и философский тон повествования, вспомогательное значение сюжета определяют своеобразие жанра, избранного им.  
1896 г. — год признания Франса. Он избран членом Французской Академии. И именно в эти годы писатель проявляет особую политическую активность. Он включается в дело Дрейфуса. 7 февраля 1898 г. Франс выступает свидетелем защиты на заседании суда по обвинению Золя в оскорблении военного суда. А 29 июля, когда Золя был лишен ордена Почетного легиона, Франс отказывается от своего ордена в знак протеста.  
В эти годы писатель создает тетралогию «Современная история» («Под придорожным вязом», 1897; «Ивовый манекен», 1897; «Аметистовый перстень», 1899; «Господин Бержере в Париже», 1901). Сила критического изображения французской жизни конца века, гуманизм, носителем которого является в тетралогии ученый-латинист Бержере, народность делают тетралогию вершиной критического реализма во французской литературе 1890-х годов. Франс становится ярким воплощением латинского гения в его собственном понимании (сб. «Латинский гений», 1913).  

В 1901 г. был опубликован рассказ «Кренкебиль» — один из лучших французских реалистических рассказов. Для него характерны глубина социального анализа, критическое звучание, отчетливость авторской позиции.  
В романе «На белом камне» (1904) Франс утверждает мысль о том, что социализм — это будущее человечества. Франс неоднократно выступал в поддержку первой русской революции, основал Общество друзей русского народа и присоединенных к России народов и после ее поражения испытал кризис мировоззрения.  

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