Cочинение «Современная авторская песня»

Этим названием обозначается целый этап в развитии русской поэзии XX века, последних его десятилетий. В авторской песне можно отметить много течений, направлений,

литературных традиций. Ранний этап ее относится к концу 1950х годов, к времени, которое сегодня принято называть "хрущевской оттепелью". Тогда центром авторской или, как называли ее сами создатели, самодеятельной песни стал Московский государственный педагогический институт, в котором одновременно учились и писали свои песнистихи Ада Якушева, Юлий Ким, Владимир Чернов и, конечно, Юрий Визбор, центральная фигура ранней авторской песни.



Во многом близки к ним по мотивам творчества, по стилистике авторы

исполнители того же поколения Юрий Кукин, Евгений Клячкин,

Новелла Матвеева, Александр Городницкий. В творчестве этих поэтов

немало общих мотивов. Их роднит схожесть лирического героя их

произведений: это романтик, мечтатель, бродяга с рюкзаком и гитарой,

будь то геолог, турист или строитель новых городов. Oн презирает

мещанский уют, как и положено герою романтической поэзии. Его мир

это горы, тайга, нехоженые пространства. Тогда же, в конце 50х, в

поэзию приходит и авторисполнитель, впоследствии очень крупный

прозаик и поэт Булат Окуджава. Мир его лирики несколько иной его

герой также уходит от унылой картины современной ему жизни, но не

в горы или тайгу, а чаще всего в романтизированное прошлое

предметом этой романтизации могут быть и XIX век, пушкинское

время с его лихими гусарами, дуэлянтами и кавалергардами, и начало

века,



чьи герои "господа юнкера", оставшиеся на полях германской войны;

и времена гражданской войны с их героиней "комсомольской

богиней". Примерно тогда же, а точнее, как вспоминают друзья, осенью

1961 года стали создаваться и первые стихотворенияпесни Владимира

Высоцкого, безусловно, самого яркого создателя авторской песни. В

поэзии В. Высоцкого, в самой его человеческой и творческой судьбе

необычайно точно отразился век, время, в которое жил художник.



Судьба его была в чемто драматичной и в чемто очень счастливой. Он

не дождался официального признания, его книги увидели свет уже

после смерти автора и сразу же стали литературным событием на

долгие годы. Но уже при жизни поэт узнал иную, подлинную славу: его

голос был услышан, его песни пели и слушали люди самых различных

литературных вкусов, пристрастий, образованности. В какомто смысле

В. Высоцкий был едва ли не единственным поэтом, который объединил

своим творчеством такой широкий круг читателей от людей, не

знающих наизусть ни одной поэтической строки, до специалистов

гуманитариев. Очень точное определение В. Высоцкому дано

А. Вознесенским: "шансонье всея Руси". Со времени смерти поэта

прошло уже немало лет, сегодня все его произведения, включая прозу,

изданы, миновал и тот ажиотаж вокруг его поэзии, который поднялся

сразу после его похорон, но стихи поэта продолжают жить. Сегодня о

В. Высоцком написано бесконечно много воспоминаний, исследований,

статей. Все яснее видится, какого масштаба это был художник.



Творческое наследие В. Высоцкого необычайно обширно, песен он

создал тысячи. Темы их, кажется, всеохватны, героям его произведений

тоже несть числа. В становлении творческой индивидуальности поэта

несомненную роль сыграло то, что он человек театра. Вот и в стихах он

часто театрален, они порой приближаются к маленькому спектаклю или

монологу из спектакля. Поэтому так часто происходила путаница

В. Высоцкого, как он сам вспоминал, спрашивали, не работал ли он

шофером, не летал ли, не сидел ли. Так же можно было бы, не зная

года его рождения 1938 спросить, не воевал ли он? Нет, не воевал,

но написал много песен о войне, и всегда в них какойто

неожиданный, особый поворот военной темы, прежде всего, интерес к

человеческим чувствам так, в песне "Он не вернулся из боя" смерть

обрывает диалог двух друзей на полуфразе: "а в ответ тишина". В

любом песенном сюжете В. Высоцкому важно раскрыть, прежде всего,

мир личности, человеческий характер. Раскрывается человек отчетливее

всего в экстремальных ситуациях потому так часто они появляются в

произведениях поэта, варьируясь в очень широком диапазоне. Это и

ситуации большого спорта, и случаи из жизни людей необычных,

мужественных профессий например, шоферов дальних рейсов на

севере. Сам поэт декларировал это в популярной когдато, в 60х,

"Песне о друге" ("Если друг оказался вдруг. . . "):



"Парня в горы тяни рискни!

Не бросай одного его:

Пусть он в связке в одной с тобой

Там поймешь, кто такой".



Немало песен В. Высоцкого написано в сатирическом жанре.

Предметом насмешки могут быть явления самого разного рода в

стихах поэта целая галерея сатирических типов застойного времени.

Сатира В. Высоцкого чаще всего двойственна: он смеется над своими

персонажами и одновременно сочувствует им, как, например, в песне

"Смотрины": мрачная картина разгула, когда люди "все хорошее в себе

доистребили", и вместе с тем пронзительной жалостью звучащие

слова: "А дома баба на сносях,/ Гусей некормленных косяк,/ Да дело

даже не в гусях,/ А все неладно". Эта же двойственность и в

известнейшей песне "Диалог у телевизора" (известной еще и под

названием "Диалог в цирке"). Разговор Зины и Вани не просто смешон

за репликой героя "Домой придешь там ты сидишь" ощущение

безысходности, замкнутого круга.



Стихотворенияпесни В.

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