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Cочинение «Современная индийская литература»

Эта культура оказалась очень устойчивой, проникшей во все сферы жизни индийского общества на протяжении почти трех тысячелетий. Нормативная мораль, общественные и семенные «каноны» поведения, система воспитания пронизывали всю жизнь народа, и только с завоеванием независимости (1947) появились признаки некоторой реформации. Так, устойчивое кастовое разделение общества подвергалось критике последние тридцать лет и наметились пути к уничтожению каст. Однако процессы эти происходят медленно. Тысячелетние обычаи ломаются с трудом. Многие предрассудки настолько укоренились в сознании людей, что потребуется много усилий прогрессивных деятелей и много времени, для того чтобы можно было их преодолеть. Сложная общественная и нравственная атмосфера жизни индийского народа нашла свое отражение и в детской литературе.

В современных повестях и рассказах, переведенных на русский язык, мы знакомимся с Индией, находящейся на переломе, уже вступившей на новый путь, но еще отягощенной прошлым. Такова повесть Аригапуди (р. 1928) «Чужие», где речь идет о” мальчике, жителе небольшого провинциального городка, в котором крепки старые традиции и предрассудки. Кажется, время здесь остановилось, даже событие общегосударственной важности — провозглашение независимости Индии — отмечается здесь вяло. По-прежнему победу на выборах одерживают богатые, по-прежнему коммерсанты и владельцы земельных участков оказываются полновластными хозяевами, а беднота остается беднотой. Мальчику-сироте чужими оказываются даже собственный отец, сестра, тетки. Но постепенно преобразования в стране” доходят и дЬ этого забытого уголка. Мальчик отправляется рабочим на’строительство завода, у него впереди новая жизнь, более счастливая, как он надеется.

Повесть другого современного писателя Агаравала «Пятеро бесстрашных»— приключенческая, действие ее происходит уже в современной Индии. Все дети учатся в школе, взрослые имеют работу, хотя бедность еще не отступила окончательно, но все же у детей есть кусок хлеба. Молодое поколение уже меньше подвержено нормативным жизненным установкам. Чисто приключенческий сюжет, явно рассчитанный на то, чтобы возбудить интерес юного читателя к более важным сторонам жизни, сводится к событиям, которые происходят в школе и вне ее стен. Группа детей, забравшись в старинный храм, который славился. тем, что в нем живут духи, освобождается от страхов и предрас-судков, и на это, пожалуй, направлен основной пафос книги.

Необходимость активной жизненной позиции утверждает в своих книгах современный талантливый писатель, известный детям, Кришан Чандар (1913—1977). Его повесть-сказка «Перевернутое дерево» — своеобразное социально-философское осмысление современного мира. Сам писатель в предисловии к изданию пишет, что под оболочкой сказки живет другой рассказ, не имеющий ничего общего с фантастическими приключениями. И действительно, используя сказочные приемы, вводя сказочные персонажи, писатель вскрывает суть многих явлений капиталистического общества. Обман и шарлатанство на выборах, где одурачивают дове. рчивых избирателей, извлечение прибылей, бесчеловечная эксплуатация бедняков и, наконец, вершина капиталистической цивилизации — вымерший город, где всех людей заменили машины, где последнему жителю — мальчику по имени Нольколь-один отрубили все пальцы, кроме указательного, чтобы не работать, а только нажимать кнопки,— поистине ужасающие картины как прошлого, так и будущего капиталистического общества. Но вся сказка утверждает победу гуманизма, человеческого духа, прогресса и стремления к высшим формам общественного устройства. Этот путь указывает юным героям волшебник по имени Время. Писатель верит в процесс преобразования общества, верит в победу справедливости для всего трудового народа, если сам народ активно будет избавляться от всего, что сегодня приносит ему зло.

Перу Кришана Чандара принадлежит и целый ряд рассказов в сборниках «Ступеньки» и «Древо воды». Действие рассказов происходит еще в старой Индии, но писатель хочет, чтобы дети научились видеть то, что происходит вокруг них, научились прилагать усилия к осуществлению своей мечты. Все больше и больше молодых писателей, да и писателей, уже завоевавших признание в литературе для взрослых, обращаются к читателю-ребенку. Многие имена представлены в сборнике рассказов «Ступеньки». Этот сборник знакомит читателя с литературой Индии, созданной различными народностями и написанной на разных языках

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