Cочинение «Современная литература Англии»

Автор многих романов, новелл и драм, Голсуорси всю жизнь стремился изображать «вещи как они есть», будить в людях ненависть к лжи, злу и тяготение к правде и справедливости. Знакомство с творчеством Тургенева и Толстого, а также с романом Т. Манна «Будденброки» укрепило его решение идти по выбранному им пути художника-реалиста.



Самое значительное произведение Голсуорси — «Сага о Форсайтах» — состоит из шести романов. Эти шесть романов разделены на две трилогии: заглавие первой то же — «Сага о Форсайтах», второй — «Современная комедия».



Действие «Саги» длится с 80-х годов прошлого столетия до 1926 г. Перед нами проходит жизнь трех поколений буржуазной семьи Форсайтов на протяжении почти полувека.



История Форсайтов под пером Голсуорси превращается в историю класса английской буржуазии. Форсайты чувствуют себя хозяевами страны, да они и занимают в ней командные должности. Они убеждены, что все в мире — человеческие отношения, семья, счастье — зиждется на богатстве. Наиболее явственно собственническая психология выражена в Сомсе Форсайте, главном герое романов.



Новые общественные веяния, которые несет с coбой время, приводят к появлению трещин в форсайтовском укладе, к распаду семьи — хранительницы традиций и накопленного имущества.



Первой распадается семья Сомса (роман «Собственник», 1906). По форсайтовским представлениям о нравственности, Соме и свою жену, красавицу Ирэн, тоже считает собственностью. Но Ирэн, женщина смелой и возвышенной души, взбунтовалась против унизительного положения жены — собственности мужа. Она пренебрегла богатством и нашла мужество защитить свое достоинство.



Личные драмы Форсайтов развиваются на фоне крупных общественных событий, которые подрывают могущество английской империи, лишают класс буржуазии былой уверенности. Тревога не покидает Сомса. Он чувствует, что из жизни исчезает какая-то основа, что «сдается в наем» (так и озаглавлен третий роман «Саги») не только дом ушедшей от него Ирэн, но и вся Англия, пережившая мировую войну, потрясенная экономическим и политическим кризисом, возрастающей активностью рабочих.



Состарившегося Сомса в «Современной комедии» Голсуорси противопоставляет молодому поколению Форсайтов. Пуста и бессодержательна жизнь дочери Сомса Флер, ее мужа Майкла Монта, их окружения. Им уже не к чему заботиться о приобретении богатства: это сделали за них отцы и деды. Только однажды, во время всеобщей забастовки рабочих в 1926 г. , в них просыпается былая энергия Форсайтов: она понадобилась им, чтобы защитить от восставшего пролетариата господство своего класса.



За те четырнадцать лет, которые прошли с момента выхода «Собственника» до начала работы Голсуорси над вторым романом трилогии («В петле», 1920), сильно изменилось умонастроение и самого писателя. Он и раньше, хотя и обличал мир собственников, никогда не считал, что капитализм надо заменить другим строем. Не в силах порвать с буржуазной Англией, Голсуорси по-иному смотрит теперь на старых Форсайтов. Они представляются ему хранителями подлинных моральных ценностей, которые растеряло молодое поколение. Критическое отношение писателя к собственнику Сомсу смягчилось. Вот почему он мало-помалу лишил его отвратительных черт форсайтизма и вложил в уста Сомса горестные мысли о дряхлеющей Англии.



Бернард Шоу (1856-1950)



В отличие от Голсуорси его современники Шоу и Уэллс понимали, что буржуазия враждебна интересам народа и ее господству должен наступить конец. Их беспокоила мысль о будущем человечества.



Бернард Шоу, ирландец по национальности, родился в Дублине, в небогатой семье. Ему рано пришлось начать трудовую жизнь. Юношей он перебрался в Лондон, где сблизился с передовыми людьми эпохи и стал социалистом. Правда, его программа развития человеческого общества была идеалистична и нежизненна, но социализм в его глазах был целью, которой люди достигнут рано или поздно. Это убеждение окрепло в нем после Октябрьской революции. Он стал другом нашего народа, защищал первое социалистическое государство от клеветы реакционной прессы, пропагандировал успехи и достижения РОСИИИ.



Свою семьдесят пятую годовщину (1931) Шоу отметил в РОСИИИ и, вернувшись в Англию, написал доброжелательную книгу о нашей стране.



Первые же драмы Шоу произвели настоящую революцию в английском театре. Шоу хотел заставить зрителя думать над серьезными вопросами. В форме забавных шуток и чрезвычайно остроумных парадоксов он высказывал горькую и неприятную правду о темных сторонах действительности: цикл своих первых комедий («Дома вдовца», «Профессия миссис Уоррен», «Волокита») он так и назвал — «Пьесы неприятные» (1898).



Ситуации этих комедий, как и всех остальных пьес Шоу, на первый взгляд кажутся немыслимыми, парадоксальными. Но Шоу не изобретал их, а просто обнажал то, что его зоркий взгляд видел в действительной жизни.



Сарториус — один из главных персонажей комедии «Дома вдовца». Он очень богат, и у него репутация добропорядочного человека. Но это только фикция, потому что его богатство составлено из грошей, выжатых у бедняков, которые ютятся в принадлежащих ему домах-трущобах. Другой персонаж этой пьесы — молодой доктор Тренч — мнит себя честнейшим человеком. Но живет он на деньги, которые получает из того же мутного источника.



В пьесах Шоу постоянно идет дискуссия, ожесточенный спор героев, высказывающих различные точки зрения на общественные, моральные, философские проблемы.

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