Cочинение «Современная литература Азии»

Жизнь великого индийского писателя Рабиндраната Тагора охватывает громадную историческую эпоху. Он вошел в литературу в то время, когда господство английских колонизаторов в Индии казалось незыблемым. А на исходе своих дней Рабиндранат Тагор был свидетелем того, как рушилась власть английских угнетателей.



За свою творческую жизнь Тагор создал более ста рассказов (трехтомный сборник «Гальпа Гуччо»), двенадцать романов и повестей, десятки сборников стихов, пьесы, публицистические статьи, философско-религиозные и литературоведческие труды, школьные учебники.



Песни Тагора, музыка ко многим из которых написана им самим, очень популярны в народе.



Среди простых людей Индии писатель увидел прообразы своих героев. Грубой силе тиранов он противопоставил прекрасные качества своего народа — щедрость души, искренность, самоотверженность.



В первые годы XX в. , ознаменовавшиеся в Индии подъемом национально-освободительного движения, Тагор создал роман «Крушение». Писатель убедительно показывает гибель старого жизненного уклада Бенгалии середины XIX в. Герои романа борются против традиционной классовой морали, религиозных догм, жестокой тирании, на которую обычай обрекает женщину в доме мужа. Героиня романа — мужественная и самоотверженная деревенская девушка Комоли.



Персонажи многих романов Тагора наделены чертами борцов за народное счастье — сильной волей, непримиримостью, самоотверженностью. Таков, например, Гора — герой одноименного романа (1906). Однако сам Тагор отрицал революционное насилие как средство политической борьбы. В ряде своих ранних произведений он призывает к уходу от действительности в мир самоуглубления и самопознания, к покою и полному примирению с природой, со Вселенной. Эта ограниченность взглядов писателя зачастую ослабляет художественную силу его произведений, не раскрывает до конца смысл и причины изображаемых событий.



Тагор-лирик — один из самых волнующих поэтов мира. Его пейзажная лирика воспевает страну, где природа так щедра и богата.



Радостные гимны красоте и величию Индии сочетаются у Тагора с горестными раздумьями о страданиях народа.



Тагор насыщает свои поэтические произведения любимыми мифологическими образами индийского народа и в образах богов и сказочных героев славит высокие нравственные качества простых людей.



В 1913 г. Тагор первым из индийских писателей получил Нобелевскую премию.



Вдохновенному творческому труду Тагора сопутствовала борьба за справедливость. В бурные дни подъема национально-освободительного движения он становится одним из руководителей кампании за развитие национальной промышленности.



В 1919 г. , возмущенный кровавой бойней, устроенной английскими империалистами в г. Амритсаре, Тагор посылает гневное письмо вице-королю Индии и отказывается от титула пэра, пожалованного ему английским правительством.



С 1912 г. Тагор много путешествовал и побывал в ряде стран Азии, Европы и Америки. В сентябре 1930 г. сбылась мечта Тагора — он посетил Советский Союз, новый мир, не знающий рабства и угнетения. Свои впечатления он описал в «Письмах о России» (1931), сыгравших большую роль в распространении правды о Советской России.



Творчество Тагора оставило глубочайший след в индийской культуре. Писатель вдохнул жизнь и поднял на уровень высокого мастерства новые жанры индийской литературы — рассказ и роман.



С его именем связан расцвет реализма в художественной литературе Индии.



Лу Синь (1881-1936)



Великий китайский писатель Лу Синь родился в небольшом городе Шаосине провинции Чжэцзян. Семья Чжоу (Лу Синь — это псевдоним писателя) принадлежала к привилегированному сословию. Однако Лу Синь вырос в бедности. Разорение, а затем тяжелая болезнь и смерть отца заставили его жить из милости у чужих людей. Лу Синь узнал жизнь деревни, куда часто ездил гостить к родным матери. Там он увидел, как много несправедливости терпит крестьянин и как мучителен его труд. Таковы были жизненные уроки мальчика из семьи Чжоу, будущего китайского писателя.



Китай в ту пору был империей. Трудовой народ страдал от произвола чиновников и помещиков. К этому присоединялся и гнет иностранных империалистов, которые стремились превратить Китай в колонию.



Лу Синь с детства видел бесправие и нищету народа. После окончания бесплатного железнодорожного и горного училища в Нанкине Лу Синь уехал в Японию, где он изучал медицину.



Позже Лу Синь понял: только освобождение от гнета чиновников, помещиков и иностранных империалистов может создать иную жизнь в Китае. Все свои силы отдал он борьбе за народное счастьэ.

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