Cочинение «Современная литература Франции»

Зачинателем новой французской литературы явился Анатоль Франс — автор многих романов и повестей. Главное место в них занимают мысли писателя и его героев, обычно ученых, людей уже не молодых, о жизни, о прошлом Франции и ее современной общественной борьбе. Сама манера повествования, избранная Франсом, его исключительное внимание к духовному миру героев позволяют определить прозу Франса как интеллектуальную. Соответственно и от читателей Франса, писателя-эрудита, требуется глубокая интеллектуальная культура.



К лучшим произведениям Франса относится его сатира «Остров пингвинов» (1908). Это философско-аллегорический роман, в котором писатель проследил основные этапы развития буржуазной цивилизации. Глупость, лицемерие, религиозные предрассудки и насилие во имя частной собственности, как показывает Франс, оказались ее постоянными спутниками.



К шедеврам Франса относится также его исторический роман «Боги жаждут» (1912). Франс обрисовал в нем характерные типы эпохи, сосредоточив свое внимание на последних, трагических месяцах якобинской диктатуры в условиях 1794 г.



Для детей Анатоль Франс написал трогательную сказку о мужестве, верности и скромности («Пчелка», 1882).



Писатель рассказывает историю своих маленьких героев, как бы подчеркивая, что все события происходят в зачарованном мире и должны быть восприняты с простодушным доверием. Как зрелый мыслитель Франс оценил политическую борьбу начала XX в.



Он горячо приветствовал первую русскую революцию 1905 — 1907 гг. , примкнул к рабочему движению во Франции.



В 1906 г. Франс произнес пророческие слова: «Русская революция — это революция всемирная. Она показала всемирному пролетариату его возможности и цели. . . На берегах Невы, Вислы, Волги — вот где решается в этот момент судьба новой Европы и будущее человечества».



Ромен Роллам (1866 — 1944)



Глубокий интерес к духовному миру человека характерен не только для А. Франса, но и для Р. Роллана, писателя и выдающегося историка культуры.



Роллану нелегко было выработать свои взгляды на жизнь в конце прошлого века. Он страстно искал среди современников писателя, который поддерживал бы его веру в человека. Таким художником оказался для него Лев Толстой. В 1887 г. Роллан вступил в переписку с Толстым и впоследствии посвятил ему книгу («Жизнь Толстого», 1911).



Первые произведения Роллана — героические драмы, в том числе пьесы, посвященные французской революции конца XVIII в. («Дантон», 1900; «Четырнадцатое июля», 1902).



В 1904 — 1912 гг. писатель публикует большой роман «Жан Кристоф». Это подробное повествование о жизни талантливого музыканта, родившегося в бедной семье, о его трудном пути к вершинам искусства, о художнике, ставшем участником политической жизни начала XX в.



Жан Кристоф — новый герой для французской литературы: человек действия, интеллигент, ищущий пути к народу. Чертами духовного облика он напоминает любимого композитора Роллана — Бетховена, которому писатель посвятил книгу «Жизнь Бетховена» (1903) и ряд работ об отдельных произведениях великого музыканта («Девятая симфония», 1941).



В «Жане Кристофе» проявилась способность Роллана создавать героические характеры. Яркие образы передовых людей начала XX В. — Анкеты Ривьер, ее сына Марка, жены Марка Аси — запечатлел он в романе «Очарованная душа» (1922 — 1933).



В 1914 г. писатель закончил вдохновенную повесть «Кола Брюньон» («Жив курилка»). Ее герой, резчик по дереву, выходит из далекого прошлого, чтобы побеседовать с людьми нашего века. Брюньон, описанный на фоне событий 1616 г. (действие повести происходит в родном городе Роллана — Кламси), высказывает мудрые суждения, окрыляя читателей своим оптимизмом. Это неунывающий человек труда, поэт своего ремесла.



Повесть написана ритмической и подчас рифмованной прозой. Роллан с замечательным искусством соединил в ней авторский текст с народной речью, пословицами и поговорками.



В 30-х годах Роллан вместе с А. Барбюсом и А. М. Горьким возглавил антифашистское движение в Европе.

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