Cочинение «Современная литература Германии»

Генрих Манн привлек к себе внимание уже первыми романами — «Страна кисельных берегов» (1900) и «Учитель Унрат» (1905).



В народной сказке о молочной речке с кисельными берегами подразумевается волшебная страна изобилия и счастья.



Писатель иронически называет страной «кисельных берегов» один из кварталов Берлина, где царствуют и процветают богатые фабриканты, биржевики и продажные журналисты. Это хищники, идущие на любые преступления ради барышей. Писатель с такой сатирической силой показал «сливки» общества, в среде которого таятся ложь, обман, лицемерие, корысть, подлость, что его произведение стало одним из самых разоблачительных в немецкой литературе XX в.



Роман «Учитель Унрат» переносит читателя в провинциальный городок, где буквально властвует школьный учитель Унрат. Он издевается над школьниками, мучает их, наказывает за малейшую провинность.



Генрих Манн воплотил в образе учителя Унрата казарменную тупость и прусскую грубость, характерные для верноподданных империи Вильгельма П.



Один из самых известных романов Г. Манна, написанный перед началом первой мировой войны, так и называется — «Верноподданный». Писатель закончил роман в 1914 г.



Немецкая военная цензура запретила издание этой сатиры на государственный строй монархической Германии, и книга впервые появилась в 1915 г. в русском переводе.



Дидерих Геслинг, вокруг которого развернуто действие романа, — обыкновенный немецкий буржуа. В родительском доме и в школе он усвоил «секрет» успеха в жизни — надо быть верноподданным, прославлять императора, пресмыкаться перед сильными и угнетать слабых. Духовное уродство Геслинга порождено всей системой воспитания в кайзеровской Германии. Он, полный самодовольной тупости, легко поднимается по общественной лестнице, становится владельцем бумажной фабрики и выпускает туалетную бумагу с патриотическими лозунгами. Вот Геслинг уже политический деятель, представитель партии твердолобых националистов, предшественников гитлеровцев.



Геслинг не так смешон, как страшен. Со своей бесчеловечностью, жестокостью и жаждой только личного благополучия верноподданный становится губительной силой, которой нелегко противостоять.



В годы фашистского террора Г. Манн жил в изгнании (во Франции, потом в США), а его книги на родине фашисты запрещали и сжигали на кострах.



Читатель словно проходит по длинному залу, где на стенах висят живописные портреты четырех поколений рода Будденброков. Неторопливо, со множеством подробностей Т. Манн открывает эпопею описанием званого обеда по случаю переселения в новый дом семьи Будденброков. Вот и глава рода — Иоганн Будденброк-старший, соединяющий в себе физическую силу и жизнелюбие с деловой предприимчивостью и умеренным вольнодумством XVIII в. Его сын, тоже Иоганн, уже отличается чертами более тонкой, нервной натуры, но он, как и Будденброк-старший, — цепкий в жизни делец, знающий цену золоту. Время, действующее по своим историческим законам, определяет первые признаки распада некогда гордой семьи. Внешний удар роду нанесла революция 1848 г. , подвергшая сомнению незыблемость собственнического идеала.



Два сына Иоганна-младшего, Томас и Христиан, по-разному переносят губительное для них дыхание нового времени. Томас все еще силится сохранить видимость богатой и благополучной бюргерской семьи, но, несмотря на все усилия, разоряется. Брат его Христиан — бездельник, ни на что не способный, стремится стать актером, так как его прельщает мысль, что на сцене в отличие от жизни он может быть кем угодно — от короля до шута.



А самый младший отпрыск рода Будденброков — Ганно, мальчик слабый, больной, враждебный деловому устремлению своих предков, — увлекается музыкой и искусством. Писатель воплотил в Ганнэ черты слабовольного, упадочного поколения буржуазной интеллигенции конца XIX в.



На примере одной семьи Т. Манн развернул широкую картину подъема и упадка немецкого буржуазного общества. В книгах Т. Манна постоянно слышится мучивший его вопрос: как жить поэту, музыканту, художнику среди тупых, не понимающих искусства людей? В новеллах «Тристан» и «Токио Крёгер» рассказывается о трагической судьбе душевно одиноких людей искусства.



Писателя волнует тема кризиса духовной культуры начала XX в. , которую он раскрыл в романе «Волшебная гора» (1924).



Томас Манн, показавший себя глубоким знатоком человеческого сердца, достигший широкой известности и награжденный в 1929 г. Нобелевской премией, был вынужден жить в изгнании, когда к власти пришли фашисты. Однако в эмиграции (в Швейцарии и США) Т. Манн неустанно писал разоблачительные статьи, в которых призывал всех честных людей мира бороться против фашистов — разрушителей культуры. Писатель создал цикл исторических романов «Иосиф и его братья» (1933 — 1943) и роман «Лотта в Веймаре» (1939). Рассказывая о временах давно прошедших, автор осуждает всякое человеконенавистничество. Исторический роман для Т. Манна, как и для других немецких писателей-антифашистов, лишь способ связать прошлое с тем, что волнует его современников.



Образ Гёте и его творческое наследие привлекали внимание Т.

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