Cочинение «Современная литература Польши»

Установление в Польше демократического строя создало благоприятные условия для развития новой, литературы. На первый план выдвинулись проблемы и темы строительства, главным героем произведений стал труженик — создатель нового общества. Все большее число писателей считали своим творческим методом — метод реализма. Это благоприятно сказалось на развитии всей литературы Польской Народной Республики. Ее авторитет и заслуги перед читателями всего мира очень высоки. Славу классической польской литературы приумножили такие крупные писатели, как Я. Ивашкэвич, Ю. Тувим, В. Броневский, Е. Анджеевский, Л. Кручковский, М. Домбровская, Я. Парандовский, С. Лем, Т. Ружевич и другие.



Юлиан Тувим (1894-1953)



Первые стихотворения Тувима появились в печати в 1913 г. , а уже в начале 20-х годов современники воспринимали его поэзию как начало новой поэтической эры. В поэзии Тувима читателя привлекало многое — нежный лиризм, бунтарская жизнерадостность, влюбленность в реальный мир, природу и человека, виртуозное владение словом.



Тувим решительно выступил против модной в начале XX в. в Польше декадентской поэзии, за сближение поэтического творчества с действительной жизнью.



Он демократизировал поэзию, введя в нее разговорную речь улицы, а также нового героя — простого горожанина. Для Тувима на всем протяжении его литературной деятельности характерны сочувствие угнетенным и обездоленным, ненависть к несправедливости, почтительное внимание к простым человеческим чувствам. И в то же время в поэзию Юлиана Тувима постоянно врывается политическая злободневность, в ней слышится протест против империализма, фашизма, войны. Вспомним хотя бы стихотворение «К простому человеку» (1929).



Глубоко ненавистно поэту было мещанство. Едкая критика мещанства — одна из ведущих тем его творчества.



Страшны дома их, страшны квартиры,



Страшною жизнью страшны мещане, —



Писал поэт в стихотворении «Мещане».



Антимещанский бунт поэта перерастает в 30-е годы в решительный и гневный протест против заправил буржуазно-помещичьей Польши, против растущего в ней фашизма.



Резкий сатирический памфлет на жизнь правящих классов содержится в одном из произведений Тувима — поэме «Бал в опере» (1936), которая была запрещена цензурой.



В годы второй мировой войны Тувим находился в эмиграции, сначала во Франции, затем в Бразилии и США. Там он вел активную антифашистскую деятельность, выступал за демократическое устройство будущей Польши, за дружбу Польши с Советским Союзом.



В эти годы Тувим создает крупнейшее свое произведение — поэму под названием «Цветы Польши ». Фрагменты поэмы были широко известны на оккупированной гитлеровцами родине поэта, они переписывались от руки, печатались в многочисленных подпольных изданиях — листовках, газетах, поэтических сборниках.



Возвратившись из эмиграции в освобожденную Польшу, Тувим деятельно участвует в строительстве новой культуры в Польской Народной Республике.



В последние годы жизни он написал ряд ярких стихотворений, утверждающих завоевания возрожденной отчизны, ее нового героя — строителя Польши.



Тувим широко известен и как автор мастерских, необыкновенно популярных, переведенных на многие языки стихотворений для детей — «Паровоз», «Про пана Трулялинского», «Слон Хоботовский».



Велико значение Тувима для польской культуры и как переводчика шедевров мировой литературы. Ему принадлежат замечательные переводы на польский язык «Слова о полку Игореве», произведений Пушкина, Грибоедова, Лермонтова, Некрасова, Маяковского, Твардовского и других русских и поэтов и писателей.



Владислав Броневский (1897-1962)



Владислав Броневский — один из крупнейших польских поэтов. В его творчестве отразились жизнь и борьба, стремления, чаяния и надежды польского народа на протяжении нескольких десятилетий XX в.



В основе поэтических книг Броневского, изданных в 20 — 30-е годы в буржуазно-помещичьей Польше (сборники «Дымы над городом», «Печаль и песня» и др. ), — идеи революционной борьбы, пролетарского интернационализма, антифашизма. Произведения поэта были пронизаны революционно-романтической героикой.



Подобно Маяковскому в русской поэзии, Броневский выступил как новатор в польской поэзии, внося в нее новое, революционное содержание, отражающее жизнь и борьбу трудящихся масс Польши, вдохновленных примером Великой Октябрьской революции.



Вопросы народной жизни становились для поэта глубоко личным переживанием, воплощенным в стихе неповторимыми художественными средствами.



В звучный музыкальный стих с четким разнообразным ритмом поэт смело ввел лексику газет, листовок, лозунгов: «капитал», «кризис», «диалектика», «классовая борьба», «партия», «рабочие массы», «тяжелая промышленность» и многие другие слова.



Броневский первым из польских поэтов накануне нападения гитлеровской Германии на Польшу (в сентябре 1939 г. ) призвал польский народ к отпору агрессору — в стихотворении «Примкнуть штыки», написанном в апреле 1939 г. и получившем большую известность.



В суровые годы второй мировой войны, когда Польша была оккупирована немецкими фашистами, Броневский жил в эмиграции.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--