Cочинение «Современная литература США»

В книгах наиболее талантливых и честных американских писателей XX в. . показана многообразная жизнь огромной страны, ее глубокие, все обостряющиеся противоречия. Произведения этих авторов далеки от произведений, представляющих буржуазный строй США как подлинную демократию, которая открывает перед любым американцем «бесконечные возможности».



Джек Лондон (1876-1916)



Замечательный писатель начала века Джек Лондон (его настоящее имя — Джон Гриффит) писал о судьбах простых людей своей страны. Любовь писателя к людям труда, стремление к социальной справедливости, ненависть к эгоизму, корыстолюбию близки и понятны демократическому читателю всего мира.



С увлечением читает его романы, повести, рассказы молодежь.



Лондон родился в семье обедневшего фермера. С детства он начал работать продавцом газет, рабочим консервной фабрики, исходил немало дорог в поисках заработка.



Тогда-то Лондон и познал тяжелую судьбу трудящихся капиталистической Америки, которых безработица превратила в бездомных бродяг. Он плавал матросом на промысловой шхуне в Тихом океане, переменил множество профессий и, наконец, «заболев» так называемой золотой лихорадкой, в 1897 г. поехал на Аляску, где незадолго до этого обнаружили золото.



Ему не удалось разбогатеть, но полученные на Аляске впечатления послужили ему материалом для первых увлекательных рассказов о борьбе людей с суровой северной природой.



Уже ранние произведения Лондона (сборник рассказов «Северная Одиссея», «Сказки южных морей») привлекают любовью к природе, романтикой приключений. Его герои живут вдалеке от городов, от мира корысти и хищничества. Это энергичные, верные в дружбе люди.



Таков Мэзон в рассказе «Белое безмолвие». Он раздавлен деревом, но не страшится смерти. Последняя его забота не о себе, а о своих спутниках. Мэзон просит, чтобы они не рисковали жизнью ради его спасения и продолжали свой путь к человеческому жилью.



Мужество и стойкость помогают почти умирающему человеку в рассказе «Любовь к жизни» победить волка. Этот рассказ Лондона очень нравился Горькийу.



У писателя есть немало произведений («Белый клык», «Зов предков», «Майкл, брат Джерри»), где он с глубоким знанием и теплотой изображает животных.



Джек Лондон, испытавший унижения и тяжкие муки безработицы, хорошо знал, что не только с суровой природой вынужден бороться человек, отстаивая личную свободу. Путь к подлинной свободе людей писатель видит в борьбе против общественной несправедливости. Эти мысли он развивает в известном романе «Железная пята» (1908), которым в свое время зачитывались рабочие многих стран.



В романе звучала уверенность в победе революции над миром капиталистического зла, несмотря на возможные временные поражения.



В этот период Лондон принимал непосредственное участие в рабочем движении Америки. Судьбе писателя в буржуазном обществе, трагической, даже если он в конце концов достиг славы и богатства, посвящена одна из лучших книг Лондона — роман «Мартин Идеи» (1909).



Герой произведения — Мартин Идеи — человек из народа. Ценой огромных усилий и жертв он сумел осуществить свою мечту и стать известным писателем. Но слава принесла ему лишь чувство глубокого разочарования и душевной пустоты.



Идеи видел, как корыстны и ничтожны люди, которые казались ему раньше носителями культуры.



Он пришел к ложной мысли, что подлинное искусство — искусство правды никому не нужно. В состоянии глубокого душевного одиночества и разочарования в своих творческих возможностях Мартин кончает жизнь самоубийством.



В последние свои годы Лондон написал несколько художественно слабых произведений, стремясь приспособиться к ограниченным вкусам буржуазно-мещанского читателя.



Мы ценим лучшие книги Лондона, в которых раскрывается его свободолюбие, уважение к творческой энергии, мужеству, силе человека, где видна страстная любовь автора к величественной и неиссякаемой красоте природы.



Один из зачинателей пролетарской литературы на Западе, Лондон завоевал всемирное признание, его книги переведены на многие языки мира.



Теодор Драйзер (1871-1945)



Один из крупнейших реалистов Америки — Теодор Драйзер — создатель правдивых романов, новелл, очерков.



Честный и неподкупный художник, он не смягчал в своих произведениях противоречия американской действительности. Поэтому буржуазная критика не хотела признавать большого таланта писателя.



Драйзер писал с тонким пониманием психологии людей разных социальных слоев. Он сумел показать, как губительны для человека звериные законы «джунглей», с их духом безграничного индивидуализма, сколь ложна легенда о том, что для любого трудолюбивого и инициативного американца доступно продвижение вверх по социальной лестнице.



В трех своих крупных романах — «Финансист», «Титан», «Стоик» (незаконченный), объединенных общим названием «Трилогия желания», — писатель создает в лице Фрэнка Каупервуда образ хищника-монополиста, одного из подлинных хозяев капиталистической Америки.



Лучшие черты таланта Драйзера, его человечность, проницательность, с которой он раскрывает психологию среднего американца, зараженного идеей «погони за успехом», нашли воплощение в его знаменитом романе «Американская трагедия» (1925).



Перед читателем проходят картины быта небольшого провинциального городка, раскрываются социальные условия, которые воспитали в Клайде Гриффитсе, рядовом американском юноше, страсть к обогащению. Эта страсть толкает его на преступление: Клайд убивает свою подругу, которая может помешать ему жениться на наследнице большого состояния. Драйзер убеждает читателя, что трагическая судьба его героя неразрывно связана с теми принципами, которые положены в основу так называемого американского образа жизни.



Подъем рабочего движения в Соединенных Штатах, Великая Октябрьская революция в нашей стране, вторая мировая война и антифашистское движение приводят Драйзера в лагерь активных антифашистов. В 1945 г.

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