Cочинение «Современная социальная тема в творчестве испанских писателей»

Обращение к современной социальной теме становится характернейшей чертой передовой литературы страны. Примечателен расцвет в эти годы публицистических жанров. Вклад в прогрессивную публицистику, в частности, внес своим творчеством Мануэль Домингес Бенавидес (1895—1947), перу которого принадлежали роман-репортаж «Последний пират Средиземного моря» (1934), документальный рассказ о полной преступлений жизни испанского мультимиллионера Хуана Марча и о его связях с буржуазными политиканами; роман-хроника «Так произошла революция» (1935) — об астурнйском восстании горняков; наконец, цикл репортажей о борьбе испанского народа с фашизмом, появившихся уже во время национально-революционной войны и вскоре после нее.



Публицистичность, стремление откликнуться на злободневные события своего времени характерны и для первых образцов революционной прозы в Испании 30-х годов, в частности для романов писателя-коммуниста Сесара Муньоса Арконады (1898—1964) «Бедняки против богачей» (1933), «Раздел земли» (1934) и др. , посвященных нарастанию революционного возмущения в испанской деревне.



В это же время происходят существенные перемены и в творчестве многих испанских поэтов, вставших на путь создания социальной, гражданской поэзии. Это можно проследить на примере Рафаэля Альберти, который в первой половине 30-х годов становится признанным главой испанской революционной поэзии, и многих других поэтов, чей талант формировался в предшествующее смутное десятилетие. Не менее существенно и то, что в поэзию входят поэты из народа, которые приносят с собой свежесть восприятия мира, новые темы и новые поэтические приемы. В эти годы вырастает могучий талант Мигеля Эриандеса и других.



В театре и драматургии сдвиги ощущаются в меньшей мере, но и здесь развертывается острая идейная борьба. Многие передовые деятели культуры в это время стремятся сделать театр достоянием народных масс, возродить демократические традиции классической драматургии. С этой целью в первые же годы республики были созданы передвижные студенческие театры — «Ла Баррака» (1932— 1936), которым руководил Федерико Гарсиа Лорка, и аналогичный по характеру и целям «Театр Педагогических Миссий». Революционные писатели также предпринимают попытки создать театр непосредственно агитационного звучания. Так, в 1933—1934 годах короткие сатирические фарсы и пропагандистские пьески пишут Сесар Муньос Арконада, Рафаэль Альберти и другие. Представленные самодеятельными труппами, они пользовались большим успехом у рабочего зрителя и во многом подготовили расцвет боевого агитационного театрального искусства в годы национально-революционной войны (1936—1939).



Война стала первой вооруженной схваткой против европейского фашизма и прологом ко второй мировой войне. В решающий для Испанской республики момент Англия -и Франция нанесли удар в спину законному правительству страны, не только отказав ему в помощи, но и воспрепятствовав поставкам оружия и всего необходимого для борьбы испанского народа. Лишь Советский Союз в течение всей войны продолжал оказывать военную, материальную и моральную поддержку республиканской Испании. На помощь испан-. скому народу пришли и демократические, антифашистские силы других стран. Представители 54 стран — цвет международного антифашистского движения — объединились в Интернациональные бригады.



В годы республики и особенно после победы Народного фронта в феврале 1936 года в Испании развивается культурная революция, приобщившая к культуре самые широкие слои народа. Даже в условиях национально-революционной войны на республиканской территории чрезвычайно расширилась сеть школ и библиотек, трудящиеся получили доступ ко всем ступеням образования. В стране развернулась грандиозная по масштабам кампания по ликвидации неграмотности. Большую работу проделали органы власти по охране памятников культуры и искусства, по пропаганде классической культуры прошлого и современного искусства. .



«С кем вы, „мастера культуры"?» — этот вопрос война поставила перед всей творческой интеллигенцией Испании. И к чести испанской интеллигенции следует сказать, что подавляющее большинство ее истинно талантливых представителей с первых же дней фашистского мятежа встали на сторону народа. Огромную роль в сплочении передовых сил интеллигенции вокруг Народного фронта сыграло известие о трагической гибели Федерико Гарсиа Лорки, вызвавшее бурю возмущения против франкистского режима в Испании и за ее пределами.



В первые же дни войны многие писатели Испании активно включились во всенародную борьбу. Они вступали добровольцами в ряды защитников республики, сотрудничали во фронтовой печати, радио, влились в ряды «культурной милиции». Сплочению деятелей культуры и мобилизации их сил на службу республике содействовал «Альянс антифашистской интеллигенции», возникший в мае 1936, года и возглавленный писателями-коммунистами Альберти, Арконадой и другими. «Альянс» фактически стал основной силой в культурной работе на фронте и в тылу; по его инициативе были созданы многочисленные агитационные передвижные театры, радиоустановки для обслуживания армии и пропаганды в рядах противника; на плечи «Альянса» легла и основная тяжесть работы по охране памятников национальной культуры.



Не случайно на первом плане оказываются героические романсы, славящие подвиг народа в борьбе с фашизмом. Большое распространение получает также, сатирический романс, рисующий портреты врагов родины, фашистских генералов и их пособников, и т. п.



Одной из характерных особенностей, литературы национально-революционной войны было чрезвычайное разнообразие жанров, стилистических манер и поэтических приемов. Вместе с тем всем писателям свойственно стремление, -сохраняя индивидуальную манеру письма, сделать ее максимально доступной народу. В творчестве многих поэтов, ранее переживавших увлечение усложненной формой поэтической образности, в этот период можно наблюдать решительный поворот, поиски путей к поэтической ясности, к созданию политической поэзии непосредственно агитационного, призывного звучания.



Осознав ответственность перед народом за судьбы родины, ее свободу и независимость, писатели Испании утверждают в своих произведениях идею непобедимости народа, несокрушимости идеалов свободы и демократии. Однако схватка между народом и его врагами была неравной по силам; чем дольше велась война, тем острее ощущали писатели изоляцию, на которую в значительной мере обрекла Испанию преступная политика «невмешательства» со стороны правительств Франции, Англии и США. Большинство писателей сохраняет веру в грядущую гибель фашизма, но все более лишается уверенности в возможность победы над ним сейчас, силами испанского народа. Это окрашивает в пессимистические тона, наполняет внутренним трагизмом многие произведения испанских писателей конца войны.