Cочинение «Современная японская литература»

Современная Япония представляет собой страну контрастов. Бурное развитие техники и промышленности в период после второй мировой войны выдвинуло Японию в число передовых капиталистических стран. Это обусловило изменение жизни всего общества: началось разрушение древних устоев семьи, деревенского уклада, изменение психологии людей, которая формировалась в течение многих веков под воздействием религиозно-философских учений буддизма и конфуцианства, пришедших в Японию из Индии и Китая в VII—VIII веках.



Оба эти учения были использованы феодальной верхушкой в своих интересах. Конфуцианство служило основой регламентации жизни всего общества. Канонический текст учения Конфуция, созданный в Китае в период раннего средневековья, устанавливал нормы сословных, семейных, государственных отношений, вплоть до рецептов поведения крестьян, чиновников, феодалов, мужчин и женщин и т. д. Эти установления активно насаждались в течение многих веков и пронизывали все сферы жизни общественной и частной. Они оказались настолько живучими, что и сегодня сосуществуют с современной буржуазной моралью и капиталистическими отношениями (соблюдение субординации, положение женщины в семье, соблюдение традиционных церемоний и т. д. ). Столь же важную роль в укреплении феодализма сыграл в Японии и буддизм. Основа учения, заключавшегося в утверждении, что смысл жизни — отрешиться от всего земного, не замечать страданий ни своих собственных, ни чужих, пренебречь всеми земными радостями,— в конечном счете утверждала равнодушие как основу существования, а следовательно, служила разобщению людей и общественной пассивности. И хотя Япония раньше других азиатских стран перешла от феодализма к капитализму (буржуазная революция Мейдзи 1868 г. ), все же многовековая регламентация общественной и личной жизни рядового японца оставалась долгое время незыблемой.



Однако революция Мейдзи принесла и изменения в общественную жизнь. Она содействовала новой системе воспитания и образования, так как нарождавшейся промышленности нужны были грамотные люди. Это, в свою очередь, побудило к жизни создание книг для детей. Первые детские книги и журналы появились в Японии в конце XIX века. Значительную роль в создании детской литературы сыграл сборник рассказов японских писателей «Детские сокровища» и автобиографическая повесть Ивая Садзанами, которые своими художественными достоинствами утвердили общество во мнении, что детская литература является полноправной частью искусства.



В начальный период развития детской литературы — конец XIX и начало XX века — в книгах для детей были представлены главным образом два жанра: так называемая «школьная повесть» и автобиографическая повесть о детстве. В 20-е годы развивается движение за демократическую литературу под влиянием «идей Советской России» (так характеризует это движение исследователь японской литературы К. Рехо) и произведений М. Горького. Это литературное направление получило название «пролетарской литературы», и его ярким представителем был писатель Сунао Токунага. Писатели, принадлежавшие к этому направлению, в своих повестях и рассказах выходят за рамки школьной и семейной жизни, они обращаются к явлениям социальным — борьбе рабочих за свои права, протесту против милитаризации страны, возникновению новых отношений среди трудящихся на фабриках и заводах, положивших начало солидарности рабочего класса.



Подлинного расцвета японская детская литература достигает в 50—70-е годы. Имена Сунао Токунаги, Томико Икуи, Саотомэ Кацумото известны не только в Японии, но и во многих странах мира. Традиционные жанры в этот период приобретают новые черты. Так, в автобиографических повестях раскрывается не только внутренний мир ребенка, его психология, но и осмысливаются большие социальные проблемы. Таков сборник рассказов одного из старейших японских писателей Сунао Токунаги. (1899—1958) «Дни детства». Эта книга переносит читателя в самое начало века. Рассказы автобиографичны, написаны от первого лица и повествуют о разных периодах жизни детей в городе и деревне. Реалистически беспощадно описывается судьба крестьянской семьи, которая едва-едва может прокормиться, хотя трудятся все, даже маленькие дети, которые работают чуть ли не наравне со взрослыми. Перед нами вырисовываются социальные отношения в деревне, события русско-японской войны 1904—1905 годов, жизнь рабочих на крупных заводах, куда попадает подросток — герой книги. Здесь он сталкивается с зарождением рабочего движения, с первыми его поражениями. Писатель выявляет психологические и социальные причины поведения рабочих. Боязнь быть выброшенными на улицу, отсутствие солидарности мешает даже думающим рабочим вступить в активную борьбу. Книга написана с большим мастерством, автор показывает ребенку самые различные аспекты жизни рядового японца, не скрывая драматических, а иногда и трагических событий. Сам писатель прожил большую трудовую жизнь, прежде чем взялся за перо.



Его мастерство определяется не только выдающиеся талантом, но и огромным жизненным опытом, бескомпромиссностью и правдивостью, с которой он повествует о реальной жизни японского народа. Трагические судьбы маленькой служанки или рабочего, больного туберкулезом, вызывают не одно лишь сострадание, но и гнев против тех, кто калечит жизни таких, по сути своей, хороших людей, не пытающихся протестовать или вырваться из-под власти деревенских богатеев или фабрикантов, а потому гибнущих. Немалую роль в жизненных трагедиях Сунао Токунага отводит и сохранившимся средневековым обычаям, которые цепко уживаются в сознании людей. Такая социально-психологическая широта изображения делает этот сборник повестей своеобразной энциклопедией жизни японского народа начала века.



Большой и трагической темой послевоенной японской литературы стала тема войны и конкретно Хиросимы. В одних произведениях для детей весь сюжет подчинен этой теме, в других, казалось бы, не связанных непосредственно с войной, она все же незримо присутствует, ее отголоски живут и сегодня в повседневной жизни. Сборник «Лети, журавлик» написан писателями, которые сами пережили ужасы Хиросимы, и это накладывает отпечаток на характер повествования, придает рассказам особую эмоциональную силу. Дети, в последней надежде делающие бумажных журавликов, которые по поверью должны принести счастье, погибают от лучевой болезни, не успев довести их число до магической цифры 1000; матери, гибнущие и оставляющие сирот. .

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