Cочинение «Спасибо тебе, лето, за твои уроки!»

Урок первый.

В этом году летние каникулы начались у меня с мая месяца. Почему не с июня, как у всех, а с мая?

Очень простое объяснение. Я ездил в Москву на защиту докторской диссертации моей мамы. Ведь ей нужно было помочь, поддержать в трудную минуту. Папу не отпустили с работы, сестра в Америке, дедушка «болел» за маму в Казани, ходил в мечеть. Остался только я. В школе поняли ситуацию, отпустили.

В Москве гулял по Кремлю, по Арбату, любовался Александровским садом, был на Новодевичьем кладбище, где видел могилы известных артистов и политиков: Юрия Никулина, Евгения Миронова, Никиты Хрущева и др.

Самое интересное – присутствовал на защите докторской диссертации. Я представлял защиту иначе: сидят профессора, все в очках, все лысые, с палочками, тихие и добрые. А оказалось, что это настоящая борьба, защита своих взглядов, принципов. Они наступают, а мама защищается! Я понял, что победа не дается легко и быстро, за нее нужно бороться по-настоящему!!! Мы победили. Почему «мы»? Потому что рядом с мамой был я.

Урок второй.

После Москвы я поехал в лагерь «Салят», т. е. «Талант». Это уникальный лагерь для школьников, для одаренных и талантливых детей. Здесь дети не просто отдыхают, а проводят время с пользой для себя. С ними занимаются опытные педагоги КГУ, психологи. Победители республиканских школьных олимпиад по математике, информатике, гуманитарным дисциплинам отдыхают в разных районах РТ: Сабы, Альметьевск, Биляры, Лаишевский район и др. В конце смены все съезжаются в Биляр, историческую родину татар-булгар. Разбивается огромный палаточный город, звучат песни, стихи, проводятся конкурсы, брейн-ринги, различные игры по интересам. Словом, жизнь кипит. А самое интересное: все говорят на татарском языке, говорят с удовольствием, а не потому, что надо. На татарском языке песни под гитару, речевки, девизы, приколы, даже «рэп»! Я сделал открытие: татарский язык очень красивый и богатый, я хочу знать его лучше!!



Урок третий.

После «Салят» я отдыхал на озере «Яльчик» в Марийских лесах. Это удивительный уголок природы: на озере плавают уточки вместе с отдыхающими, цветут белые лилии вдоль берегов, а вода чистая-пречистая

( стоя в воде, видишь пальцы своих ног). Я много купался, катался на лодке, гулял по лесу, играл в настольный теннис. Это был пассивный отдых с точки зрения умственного труда, но он, как считает мама, так необходим школьному организму, ослабленному учебой. Было много времени для раздумий. Глядя на отдыхающих студентов ТГГПУ, мне захотелось быстрее стать студентом. А для этого надо учиться, учиться и учиться!!! Вот еще один из моих летних выводов.



Урок четвертый.

В августе я пребывал в «Лесной сказке». Так называется санаторий в Чувашии, летом он работает как оздоровительный молодежный лагерь.

Здесь я не только укрепил свое здоровье, но и познакомился с отличными ребятами и девчонками. Мы купались, танцевали на дискотеках, играли каждый день в футбол, в теннис, ночью мазали вожатых зубной пастой, влюблялись!!! Не имей сто рублей, а имей сто друзей!!! Это действительно так. Когда мы уезжали, все плакали, не хотели расставаться.

Я приехал домой счастливый и радостный. Но мой внешний вид не удовлетворил моих родителей. Я кашлял («Это бронхит!» – сказала мама), спина моя была содрана («Результат теннисных баталий? – спросил папа). Рука сильно болела после игры в футбол накануне отъезда. Мама срочно повела меня в травмпункт, где на руку наложили гипс. «Упал,

очнулся –гипс!» – объяснил я дедушке изменения в своей внешности. Когда мама стирала мою одежду, нашла в кармане свидетельство о браке своего родного сына, т. е. меня. Это была в лагере такая игра: жениться понарошку.

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