Cочинение «Сталинградская битва и Курская битва»

Сталинградская битва 17 июля 1942 г. — 2 февраля 1943 г. Сталинградская битва положила начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн. Разгром врага нанес удар по военной машине ІІІ рейха, престижу германской армии, боевому духу вермахта. Началось общее наступление советских войск от Ленинграда до Кавказа. Был нанесен удар по фашистскому блоку в целом. Япония и Турция от казались вступить в войну против СССР. Руководство Румынии и Ита лии (их военные формирования находились среди армий, разгромленных под Сталинградом), а также Венгрии и Финляндии начали искать пути выхода из войны. Поражение фашистов и их союзников стало мощным импульсом для антинацистского и национально-освободительного движения, способствовало консолидации сил антигитлеровской коалиции.



Курская битва 5 июля — 23 августа 1943 г. Разгромлены лучшие дивизии гитлеровцев. Стратегическая инициатива окончательно перешла к Красной Армии, началось общее наступление советских войск по всем фронтам. Произошел коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Были заложены предпосылки для высадки англо-американских войск и распада германского блока Битва за Днепр этап.



Август—сентябрь 1943 г. Срыв планов германского командования перейти к временной стратегической обороне. Разгром значительных сил германской армии. Выход Красной Армии на Правобережную Украину, освобождение промышленных центров. Приднепровья тегеранская конференция. Проблема Второго фронта • У. Черчилль Ла-Манш (т и Ф. Рузвельт дали обещание осуществить вторжение через о есть открыть Второй фронт) в мае 1944 г. Советский Союз настаивал на расширении территории Польши за счет западных (германских) земель, на установлении западной границы страны вдоль рек Одер и Нейсе, Восточной границы — по линии Керзона. Серьезные расхождения: Ф. Рузвельт выступал за расчленение Германии; У. Черчилль — за образование Дунайской федерации, в которую должны были войти и части германских земель; И. Сталин — за сохранение единства Германии. Принято решение о предоставлении помощи Ирану и выводе войск союзников с его территории по окончании войны. Предполагалось лишить Японию ее колониальных владений, передать Китаю Маньчжурию и Тайвань, предоставить независимость Корее



Коллаборационизм — явление, присущее периоду Второй мировой войны. Сотрудничество правительств и отдельных лиц с оккупантами.



Холокост — планомерное уничтожение еврейского населения в годы Второй мировой войны. Жертвами Холокоста стали 6 млн. евреев (в Украине — 1,4 млн. ). Движение Сопротивления — национально-освободительное, антифашистское движение против германских, итальянских, японских оккупантов, их союзников и коллаборационистов.