Cочинение «Становление епископальной церкви»

Уже в первых христианских общинах, возникших в конце I века, не было единства по целому ряду вероучительных и организационных вопросов. Распространение христианства в разной этнической среде, влияние на него нехристианских учений неизбежно усиливали расхождения между различными группами христиан. Каждый христианский проповедник стремился в своей миссионерской деятельности найти слова и понятия, наиболее близкие конкретной аудитории; в то же время он объявлял свою проповедь единственно правильной. . .



В первой половине II века создаются послания, приписываемые апостолам - ученикам Иисуса, имя которых должно было укрепить авторитет тех или иных проповедуемых идей и убедить сомневающихся.



Острые споры велись и вокруг сущности Иисуса: представление иудеохристиан о праведном человеке, сыне Марии и плотника Иосифа, для большинства христиан сменилось представлением о богочеловеке, родившемся благодаря непорочному зачатию. Но были во II веке и группы христиан, которые видели в Иисусе только божество и считали его пребывание на земле в образе человека лишь кажущимся. В дальнейшем эти споры переросли в споры об отношении Иисуса к богу-отцу, о совместимости существования бога-сына с догматом единобожия.



Важным моментом в развитии христианства как особой, отличной от других верований религии можно считать восстание Бар-Кохбы. Поражение этого восстания, переименование Иерусалима в Элию Капитолину, ускорили окончательный разрыв христиан с иудаизмом, подорвали веру во скорое второе пришествие. С религиозной точки зрения это поражение было наказанием божьим - за что? Те христиане, которые выступали против соблюдения обрядов иудаизма, отвечали на этот вопрос однозначно: за то, что иудеи не признали Иисуса мессией, за то, что они виноваты в его смерти.



Примерно через пять лет после разгрома восстания Бар-Кохбы среди римских христиан появился человек, который открыто выступил против иудейской традиции в христианстве и призвал к полному разрыву с иудаизмом. Это был человек по имени Маркион, выходец из Малой Азии, человек богатый и деятельный. Маркион стремился объединить всех христиан вокруг своих идей. Деятельность Маркиона встретила одобрение среди многих христианских групп. Устами Маркиона христианство прямо заявило о себе как о новом религиозном учении.



Процесс превращения христианства в мировую религию шел в обстановке ожесточенной борьбы между общинами и внутри отдельных общин. И, тем не менее, оно продолжало привлекать к себе людей, разочаровавшихся в античной системе духовных ценностей. Одной из важных притягательных сторон христианства было ощущение общности с единоверцами.



Потребность в единстве, с одной стороны, и распространение христианства - с другой, порождали среди верующих убежденность, что если отдельный христианин может быть слаб и не тверд в вере, если в отдельных общинах могут быть раздоры и непорядки, то объединение христиан в целом обладает "духом святым" и божьей благодатью. Происходит абстрагирование понятия экклесии. Эклессия - это уже не просто конкретная община христиан данного города, а всеобщая церковь, мистически связанная с божеством. Восприятие церкви как некоего абстрактного понятия, отличного от составляющих ее людей, встречается уже в некоторых новозаветных произведениях. В них сказано, что Христос "возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного. . . ".



Следующим шагом в развитии мистического понятия церкви была идея ее непогрешимости: ошибаться могут отдельные христиане, а церковь ошибаться не может. Эту идею выдвинул Тертуллиан, который обосновал ее тем, что церковь получила святой дух от самого Христа через апостолов, основавших христианские общины. Именно на рубеже II - III веков, начинают усиленно распространяться легенды об основании каждой крупной христианской общины непосредственно каким-либо учеником Иисуса; начинают создаваться списки руководителей этих общин, восходящие к апостолам. Так стала создаваться новая - церковная - традиция, отличная от древней традиции первых христианских проповедников.



Параллельно с абстрагированием понятия "церковь" происходило усиление власти внутри общин. Это понятно: конкретным воплощением авторитета церкви были руководители общин, совокупность которых обозначалась словом клир. Именно им приходилось решать повседневные вопросы, связанные с поведением верующих, с проведением обрядов, прежде всего обрядов причащения.



В течение II века из старейшин выделяется высшее должностное лицо - епископ. Такому выделению способствовало право старейшины совершать обряд причащения, представлять свою общину в отношениях с другими христианскими общинами. Выделение епископа было связано и со стремлением преодолеть разброд, сосредоточить особый авторитет у одного лица, достичь единства. Но единства можно было добиться только при условии - одна вера, одна церковь, один порядок.



В течение II III веков епископы становятся единоличными руководителями в большинстве общин. Выдвижению епископов способствовал приток в христианские общины людей состоятельных и образованных, которые имели возможность взять на себя руководство организационными и вероучительными сторонами жизни общины. Конечно, среди епископов были и выходцы из низов. Так, один из римских епископов - Каллист был, по преданию, рабом и существовал, вероятно, за счет общины.



Епископы, руководившие жизнью христианских общин, а также могли накладывать наказания на провинившихся христиан. Вопрос о том, за какие проступки и как именно наказывать провинившихся верующих, долго обсуждался среди церковных верхов. Особенно остро этот вопрос вставал в период гонений III века, когда гонения, то вспыхивали, то затухали. Многие христиане героически шли на смерть, оказывались в темницах. Другие отрекались от своей веры для виду, но после окончания гонений снова хотели быть принятыми в общины. Как поступать с этими людьми? Кого прощать, а кого наказывать?



Большинство епископов высказывались за принятие "падших" обратно в общины. Церковь в лице своих руководителей взяла, таким образом, на себя функции не только наказания, но и прощения, т.

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