Cочинение «Стихотворение А.Фета "Ель рукавом мне тропинку завесила..." (Восприятие, истолкование, оценка)»

Афанасий Фет - поэт «вечных ценностей» и «абсолютной красоты», основатель новых поэтических жанров – песни и лирической

миниатюры - был представителем плеяды поэтов, которые в своём творчестве отрешались от действительности и воспевали

только вечные темы

Главным предметом изображения Фета стал мир, в котором «красота природы разлита по всему мирозданию» и своим покоящимся

совершенством противопоставлена «низкому», полному бессмысленной суеты, бытию. В его художественном мире всё гармонично,

мерно, уравновешенно.

Лирический герой в поэзии Фета – это образ того героя, переживания, мысли и чувства которого отражены в произведении.

Его характер зависит от мироощущения поэта.

Мне кажется, что это поэтическое спокойствие компенсировало полную противоречий реальную жизнь автора. Ещё Тургенев

противопоставлял Фету, «великому поэту», помещика и публициста Шишкина, «закоренелого и остервенелого крепостника,

консерватора и поручика старого закала».

Возможно, именно поэтому с такой чуткостью воспринимаем мы «лирическую дерзость» автора стихотворения «Ель рукавом мне

тропинку завесила».

Так в чём же выражалась эта дерзость?

Как и в большинстве других своих произведений, автор рисует перед читателями неподвижную, на первый взгляд, картину,

уловив её сиюминутное состояние. Это всё то же, переходящее из одного стихотворения в другое, стремление Фета передать

красоту мгновения, запечатлеть его в своих стихах.

Как же создаётся прекрасный образ?

Первые две строки каждой строфы – назывные предложения и предложения с однородными членами. Это позволяет читателю

увидеть нарисованную картину, полюбоваться её неповторимой красотой. Две последние строчки – эмоциональный отклик на

увиденное. Настроение лирического героя созвучно состоянию природы. Оттого такую важную роль в стихотворении имеют

музыкальные средства воздействия на читателя: ритм, звукоподражание , построфный рисунок. Ветер – смысловая динамика в

первой части стихотворения, потому оправдана аллитерация (обилие шипящих и свистящих звуков, передающих движение ветра –

Всё гудёт и колышется // Листья кружатся у ног). А дактиль – этот особенный песенный ритм стиха, необычно сочетающий

длинные и короткие строки и ударение в конце каждой второй строки. (В лесу одному// Я не пойму; Листья кружатся у ног //

Тонко взывающий рог, Мёртвые что мне листы// Нежно приветствуешь ты!)

Настроение, которое вызывает увиденная картина, точно определить невозможно. Ощущения смутные, отсюда глагол «не

пойму», который часто встречается и в других стихотворениях поэта. Само состояние противоречиво: «шумно, и жутко, и

грустно, и весело». Герой будто растворяется в мире природы, погружается в её таинственные глубины, старается понять

прекрасную душу природы». Возникающее в шуме ветра смятение развеивается во второй части стихотворения под звуки

людского присутствия «тонко взывающий рог», «зов глашатая медного». Меняется и настроение лирического героя – два

восклицательных предложения («Сладостен зов мне глашатая медного!» и «Мёртвые что мне листы!»)свидетельствуют об этом.

А инверсия («неожиданно слышится», «странника бедного») помогает обратить внимание на слова, которые, по мнению автора,

несут наибольшую смысловую нагрузку.

Метафора «Ель рукавом мне тропинку завесила» рассказывает о том, что лирический герой очеловечивает природу, видит её

прекрасную душу, и мы понимаем, как ель материнской рукой затронула струны души автора, и чувство очищения, радости

бытия, душевного трепета и волнения передаётся с книжной страницы.

Таким образом, в стихотворении Фета мир природы и человеческих эмоций сливаются, создавая неповторимое явление русской

поэзии. Автор, изображая своего героя в момент наибольшего эмоционального напряжения, показывает работу человеческой

души на фоне прекрасного мгновения природы, что заставляет ещё раз задуматься о том, что человек – песчинка в океане,

который называется «Вселенная».