Cочинение «Стихотворение А.Фета "Ель рукавом мне тропинку завесила..." (Восприятие, истолкование, оценка)»
Афанасий Фет - поэт «вечных ценностей» и «абсолютной красоты», основатель новых поэтических жанров – песни и лирической
миниатюры - был представителем плеяды поэтов, которые в своём творчестве отрешались от действительности и воспевали
только вечные темы
Главным предметом изображения Фета стал мир, в котором «красота природы разлита по всему мирозданию» и своим покоящимся
совершенством противопоставлена «низкому», полному бессмысленной суеты, бытию. В его художественном мире всё гармонично,
мерно, уравновешенно.
Лирический герой в поэзии Фета – это образ того героя, переживания, мысли и чувства которого отражены в произведении.
Его характер зависит от мироощущения поэта.
Мне кажется, что это поэтическое спокойствие компенсировало полную противоречий реальную жизнь автора. Ещё Тургенев
противопоставлял Фету, «великому поэту», помещика и публициста Шишкина, «закоренелого и остервенелого крепостника,
консерватора и поручика старого закала».
Возможно, именно поэтому с такой чуткостью воспринимаем мы «лирическую дерзость» автора стихотворения «Ель рукавом мне
тропинку завесила».
Так в чём же выражалась эта дерзость?
Как и в большинстве других своих произведений, автор рисует перед читателями неподвижную, на первый взгляд, картину,
уловив её сиюминутное состояние. Это всё то же, переходящее из одного стихотворения в другое, стремление Фета передать
красоту мгновения, запечатлеть его в своих стихах.
Как же создаётся прекрасный образ?
Первые две строки каждой строфы – назывные предложения и предложения с однородными членами. Это позволяет читателю
увидеть нарисованную картину, полюбоваться её неповторимой красотой. Две последние строчки – эмоциональный отклик на
увиденное. Настроение лирического героя созвучно состоянию природы. Оттого такую важную роль в стихотворении имеют
музыкальные средства воздействия на читателя: ритм, звукоподражание , построфный рисунок. Ветер – смысловая динамика в
первой части стихотворения, потому оправдана аллитерация (обилие шипящих и свистящих звуков, передающих движение ветра –
Всё гудёт и колышется // Листья кружатся у ног). А дактиль – этот особенный песенный ритм стиха, необычно сочетающий
длинные и короткие строки и ударение в конце каждой второй строки. (В лесу одному// Я не пойму; Листья кружатся у ног //
Тонко взывающий рог, Мёртвые что мне листы// Нежно приветствуешь ты!)
Настроение, которое вызывает увиденная картина, точно определить невозможно. Ощущения смутные, отсюда глагол «не
пойму», который часто встречается и в других стихотворениях поэта. Само состояние противоречиво: «шумно, и жутко, и
грустно, и весело». Герой будто растворяется в мире природы, погружается в её таинственные глубины, старается понять
прекрасную душу природы». Возникающее в шуме ветра смятение развеивается во второй части стихотворения под звуки
людского присутствия «тонко взывающий рог», «зов глашатая медного». Меняется и настроение лирического героя – два
восклицательных предложения («Сладостен зов мне глашатая медного!» и «Мёртвые что мне листы!»)свидетельствуют об этом.
А инверсия («неожиданно слышится», «странника бедного») помогает обратить внимание на слова, которые, по мнению автора,
несут наибольшую смысловую нагрузку.
Метафора «Ель рукавом мне тропинку завесила» рассказывает о том, что лирический герой очеловечивает природу, видит её
прекрасную душу, и мы понимаем, как ель материнской рукой затронула струны души автора, и чувство очищения, радости
бытия, душевного трепета и волнения передаётся с книжной страницы.
Таким образом, в стихотворении Фета мир природы и человеческих эмоций сливаются, создавая неповторимое явление русской
поэзии. Автор, изображая своего героя в момент наибольшего эмоционального напряжения, показывает работу человеческой
души на фоне прекрасного мгновения природы, что заставляет ещё раз задуматься о том, что человек – песчинка в океане,
который называется «Вселенная».