Cочинение «Стихотворение Брюсова «Сонет к форме»»

Есть тонкие властительные связи



Меж контуром и запахом цветка



Так бриллиант невидим нам, пока



Под гранями не оживет в алмазе.



Так образы изменчивых фантазий,



Бегущие, как в небе облака,



Окаменев, живут потом века



В отточенной и завершенной фразе.



И я хочу, чтоб все мои мечты,



Дошедшие до слова и до света,



Нашли себе желанные черты.



Пускай мой друг, разрезав том поэта,



Упьется в нем и стройностью сонета,



И буквами спокойной красоты!



6 июня 1895