Cочинение «Стихотворение Ф.И Тютчева "Фонтан" (Восприятие, истолкование, оценка)»
Стихотворение Ф. И. Тютчева «Фонтан» было написано в 1836 году. Его я могла бы отнести к философской лирике Тютчева.
Творчески усвоивший философско-истетические идеи немецкий романтиков, учение Шеллинга о единой «мировой душе», поэт
был убежден, что она находит свое выражение как в природе, так и во внутренней жизни человека.
Природа и человек образуют в лирике Тютчева глубинное единство, граница между ними подвижна, проницаема. С этой
точки постижение стихий природы есть созерцание самого себя в природе. Вот почему полна глубокого смысла двухчастная
композиция сти-хотворения Тютчева «Фонтан».
Первая часть – это игра фонтана, который «облаком живым», клубится». Он прекрасен, велик и легок, он стремится
коснуться «высоты заветной», но «ниспасть на землю осужден», как только коснулся неба. Стихия воды в образе фонтана –
это всего лишь часть природы, а части не под силу постигнуть целое.
Вторая часть – это сопоставление водной стихии фонтана с водометом «смертной мысли», который также рвется к небу, но
«длань незримо-роковая» преломляет «луч» «неистощимого» «водомета».
Так рождается тютчевское неприятие самоутверждения и своеволия личности, столь свойственное многим течениям
романтичной литературы. Мнимое величье человеческой мысли – это всего лишь забава, созданная Высшим Началом. «Водомет»
мысли подобен фонтану, созданному человеком для своей забавы.
Ирония поэта очевидна:
О смертной мысли водомет,
О водомет неистощимый!
Какой закон непостижимый
Тебя стремит, тебя мятет!
С обощенноцелостным взглядом на мир природы и человека связано отсутствие в стихотворении буднично-прозаических
подробностей. Здесь присутствуют элементы оди-ческой традиции XVIII века, торжественной величавой речи. Однако эта
традиция выступает у Тютчева в романтически преображенном виде, своеобразно скрещивается с характерной для немецкой
романтической лирики формой фрагмента. Острота столкновения столь разнородных жанровых традиций в стихотворении «Фонтан»
подчеркивает проти-воречивое сознание современного человека, многомерность и сложность бытия. Здесь мы наблюдаем
ораторские, дидактические интонации, витийственно-пророческий пафос.
Неожиданны, непредсказуемы тютчевские эпитеты и метафоры, передающие игру природных сил воды и силы разума.
Стихия фонтана уподобляется пламени: «пламенеет», «влажный дым», «лучом поднявшись к небу», «пылью огнецветной
ниспасть», «осужден». Это очень напоминает и ис-торию об Икаре, и историю о Прометее. В стихотворении два раза
повторяется слово «луч». «Луч фонтана» и «луч» «смертной мысли». Это сопоставление подчеркивает тщетность стремлений
гордыни человека постигнуть Неба как Высшее Начало.
Заметим, что Истина предстает в образе длани, причем определение «незримо-роковое» подчеркивает неизбежность падения
на землю, несмотря на упорство и жадность к постижению неба смертным лучом.
Поэт объединят изображение природной стихии и трагическое раздумье о жизни человека. Это придает стихотворению
символически-философский смысл, а мысль Тютчева обретает выразительность, живую образную плоть.
Водная стихия в стихотворении очеловечена, одухотворена. Она внутренне понятна и близка человеку. Словно живое,
мыслящее существо она именно «живым» облаком клубится. Стихотворение обращено к читателю: «Смотри,. . . ».
Автор выступает в роли учителя-провидца, который дает наглядный урок своим ученикам.
Первая часть – это созерцание примера из жизни природы. Вторая часть – это вывод и сопоставление о жизни человека.
Мне очень понравилось стихотворение Ф. И. Тютчева «Фонтан». Особенно хотелось бы отметить невиданную свободу мышления
поэта, импровизационность, непосредственность и естественность выражения чувств и мыслей.