Cочинение «Стихотворение Ф.И Тютчева "Фонтан" (Восприятие, истолкование, оценка)»

Стихотворение Ф. И. Тютчева «Фонтан» было написано в 1836 году. Его я могла бы отнести к философской лирике Тютчева.

Творчески усвоивший философско-истетические идеи немецкий романтиков, учение Шеллинга о единой «мировой душе», поэт

был убежден, что она находит свое выражение как в природе, так и во внутренней жизни человека.

Природа и человек образуют в лирике Тютчева глубинное единство, граница между ними подвижна, проницаема. С этой

точки постижение стихий природы есть созерцание самого себя в природе. Вот почему полна глубокого смысла двухчастная

композиция сти-хотворения Тютчева «Фонтан».

Первая часть – это игра фонтана, который «облаком живым», клубится». Он прекрасен, велик и легок, он стремится

коснуться «высоты заветной», но «ниспасть на землю осужден», как только коснулся неба. Стихия воды в образе фонтана –

это всего лишь часть природы, а части не под силу постигнуть целое.

Вторая часть – это сопоставление водной стихии фонтана с водометом «смертной мысли», который также рвется к небу, но

«длань незримо-роковая» преломляет «луч» «неистощимого» «водомета».

Так рождается тютчевское неприятие самоутверждения и своеволия личности, столь свойственное многим течениям

романтичной литературы. Мнимое величье человеческой мысли – это всего лишь забава, созданная Высшим Началом. «Водомет»

мысли подобен фонтану, созданному человеком для своей забавы.

Ирония поэта очевидна:

О смертной мысли водомет,

О водомет неистощимый!

Какой закон непостижимый

Тебя стремит, тебя мятет!

С обощенноцелостным взглядом на мир природы и человека связано отсутствие в стихотворении буднично-прозаических

подробностей. Здесь присутствуют элементы оди-ческой традиции XVIII века, торжественной величавой речи. Однако эта

традиция выступает у Тютчева в романтически преображенном виде, своеобразно скрещивается с характерной для немецкой

романтической лирики формой фрагмента. Острота столкновения столь разнородных жанровых традиций в стихотворении «Фонтан»

подчеркивает проти-воречивое сознание современного человека, многомерность и сложность бытия. Здесь мы наблюдаем

ораторские, дидактические интонации, витийственно-пророческий пафос.

Неожиданны, непредсказуемы тютчевские эпитеты и метафоры, передающие игру природных сил воды и силы разума.

Стихия фонтана уподобляется пламени: «пламенеет», «влажный дым», «лучом поднявшись к небу», «пылью огнецветной

ниспасть», «осужден». Это очень напоминает и ис-торию об Икаре, и историю о Прометее. В стихотворении два раза

повторяется слово «луч». «Луч фонтана» и «луч» «смертной мысли». Это сопоставление подчеркивает тщетность стремлений

гордыни человека постигнуть Неба как Высшее Начало.

Заметим, что Истина предстает в образе длани, причем определение «незримо-роковое» подчеркивает неизбежность падения

на землю, несмотря на упорство и жадность к постижению неба смертным лучом.

Поэт объединят изображение природной стихии и трагическое раздумье о жизни человека. Это придает стихотворению

символически-философский смысл, а мысль Тютчева обретает выразительность, живую образную плоть.

Водная стихия в стихотворении очеловечена, одухотворена. Она внутренне понятна и близка человеку. Словно живое,

мыслящее существо она именно «живым» облаком клубится. Стихотворение обращено к читателю: «Смотри,. . . ».

Автор выступает в роли учителя-провидца, который дает наглядный урок своим ученикам.

Первая часть – это созерцание примера из жизни природы. Вторая часть – это вывод и сопоставление о жизни человека.

Мне очень понравилось стихотворение Ф. И. Тютчева «Фонтан». Особенно хотелось бы отметить невиданную свободу мышления

поэта, импровизационность, непосредственность и естественность выражения чувств и мыслей.